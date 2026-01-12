創新研發成果躍上國際 高雄榮總勇奪2026曼谷國際發明展4金1銀及大會特別獎

高雄榮民總醫院參加「二○二六曼谷國際發明展」，表現亮眼，一舉榮獲四面金牌、一面銀牌，並奪得一項國際特別獎，於國際舞台展現醫療創新與研發實力。(見圖)

高雄榮總今(十二)日說明，「二○二六曼谷國際發明展」於泰國曼谷國際貿易展覽中心（Bangkok International Trade and Exhibition Centre, BITEC）盛大舉行，本屆展會吸引來自逾二十個國家與地區參展，經層層篩選後，最終超過八百件創新發明同場競逐，競爭相當激烈。

高雄榮總這次由林育德副院長率隊，攜帶五項兼具臨床實用性與前瞻性的創新專利參賽，最終榮獲四金一銀，並以「引流袋輔助支架」作品獲得「印尼發明及創新推廣協會國際特別獎」，成果斐然，充分展現該院在智慧醫療、臨床照護及教育創新等領域的研發能量。

高雄榮總表示，這次佳績有賴陳金順院長的支持與鼓勵，以及同仁在繁重臨床與行政工作之餘，仍持續投入創新研發的努力與團隊合作精神。

未來，高雄榮民總醫院將持續深化醫療創新與臨床應用研究，結合智慧科技，提升醫療品質與病人照護成效，持續朝向國際化與高品質醫學中心目標穩健邁進。