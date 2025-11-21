創新美妝×舞台彩妝 正修科大畢展「SPLENDID」技藝美學雙重亮眼

▲「SPLENDID」閃耀舞台！正修科大化妝品與彩妝系畢業展創意美學大集合。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】正修科技大學化妝品與時尚彩妝系114級畢業成果發表會「SPLENDID」今（21）日在正修科大人文大樓9樓正修廳盛大舉行。此次展演匯集學生四年所累積的專業能量與創意美學，更首度將化妝品組與彩妝組的成果融合於同一舞台，象徵系上跨領域整合的全新突破。

生活創意學院許清雲院長表示，本屆《SPLENDID》意喻每位畢業生以卓越技術與獨特視角綻放自身光芒。化妝品組以在地原生植物與特色素材研發多項創新產品，從配方設計、香氛製作到保養機能皆展現高度專業；彩妝組則以多元主題呈現舞台藝術魅力，將生活日常與文化元素轉化為造型創意，展演形式更富張力。

彩妝組今年以「生活即靈感」為核心，作品題材橫跨夜市文化、環境永續與生命探索。例如以「逛夜市」為造型主題重現童年記憶，也有團隊以回收材質重新設計舞台服飾，展現對永續時尚的實踐精神。另有作品透過造型語彙探討內在靈魂、自然力量與災難議題，呈現當代學生對社會議題的敏感度與創作深度。

化妝品組則推出近30項全新美妝研發成果，包含使用高雄在地小農龍眼製作的保養系列、以蘭姆酒、威士忌與琴酒調製的三款特色香水、中草藥微波萃取洗髮精、具光感變色效果的粉底液、夜間專用丁香保養清潔品，以及結合百里香植萃與防曬機能的新型保養品等。蔡文玲主任指出，多款作品在技術與創意上已達甚至超越市場水準，吸引多家業界廠商到場洽談技術合作與商品化可能

此外，本次展演共有5組動態舞台創作結合SDGs永續議題，包括以水孕育地球為靈感的「愛汝潮水」、象徵精神與氣韻交織的「無垠」、以夜市文化為創作主題的「雅琪迺夜市」、探討生命層次與靈魂延續的「Within the layers」，以及呼應災難與生態保護議題的「Disaster」。多元的主題與風格，使整體展演更具敘事性與藝術張力。

妝彩系許雅萍同學表示，作品以台灣人共同的生活記憶「夜市」為靈感發展整體造型。無論是都市或鄉村，每個人都有屬於自己的一座夜市，因此團隊希望透過夜市常見的「吃的、玩的、看的」各種元素，轉化成服裝、飾品與舞台造型，打造一個「擬人化的夜市角色」。

許清雲院長表示，「SPLENDID」不僅是114級學生的學習成果呈現，更展現正修科技大學在美妝、造型與產品研發教育上的深厚能量。校方誠摯邀請各界蒞臨，共同感受這場融合創意、技術與美感的年度盛典。（圖╱正修科大提供）