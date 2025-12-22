創新設計兼具智慧醫療 樹科大潘鈺瑜作品勇奪TISDC與國內多項大獎

▲潘同學參與2025台灣創新技術博覽會發明競賽，榮獲銅牌獎。

樹德科大產設系學生創新女性醫療輔具 勇奪TISDC國際設計大獎

▲潘鈺瑜同學(右)榮護2025 TISDC印尼設計發展中心特別獎，與執行長Ari Satria合影。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】樹德科技大學生活產品設計系（產設系）學生潘鈺瑜，以洞察女性臥床及醫療照護需求為出發點，設計出具專利潛力的「平躺適用女性醫療排尿輔具」，創新設計連續獲得多項國內外肯定。作品榮獲「2025桃園設計獎」金獎、「2025台灣創新技術博覽會發明競賽」銅牌獎，更在教育部主辦的「2025臺灣國際學生創意設計大賽（TISDC）」產品設計類中，奪得「印尼設計發展中心特別獎」及人氣獎，表現亮眼。

廣告 廣告

本屆 TISDC 吸引來自73個國家與地區、1,029所學校，共16,329件作品參賽，最終僅76件作品得獎。潘鈺瑜的作品能在激烈競爭中脫穎而出，充分展現臺灣青年設計人才的國際競爭力。

▲潘同學獲得2025 TISDC產品設計類人氣獎，與計畫協同主持人陳俊智教授合影。

該醫療輔具以女性下半身輪廓為設計核心，考量骨盆結構與尿道口位置，開口處採用柔軟矽膠靠墊與弧形輪廓，貼合肌膚、有效遮蔽私密部位並防止滲漏；內部採雙層容置設計，引導尿液順流並避免回流。靠墊結合可拆卸式吸濕貼片，提升清潔便利性與衛生。未來更可整合生理感測與即時數據傳輸，輔助照護者掌握使用者健康狀況，展現智慧醫療應用前景。

▲榮獲2025桃園設計獎金獎，與市長張善政合影。

潘鈺瑜表示，作品源自大三下學期「進階工業設計」課程指導，經多次修正與優化，參與「Be Strong 創業團隊計畫」榮獲第一名及新臺幣4萬元補助，完成原型打樣與實測驗證。目前作品已申請新型與設計專利，為未來商品化奠定基礎。

指導老師林群超指出，產設系長期鼓勵學生透過使用者觀察與深度訪談，發掘真實需求，結合設計方法與數位工具，發展兼具人本關懷與社會價值的創新產品。研發處宋鴻麒也肯定學生重視智慧財產與實體原型製作，使作品更貼近市場需求，具商品化與創業潛力。

▲潘同學於研發處成果發表會展現優異績效，開心與師長合影。（左起林群超老師、王昭雄校長、潘鈺瑜同學、宋鴻麒研發長）。

校長王昭雄表示，產設系學生每年提出多元、前瞻的設計構想，並在國內外重要競賽中屢創佳績，充分展現樹德科技大學在培育學生專業實力與實務成果上的辦學成效。（圖╱樹科大提供）