創新領航 2025台灣醫療科技展

「第九屆台灣醫療科技展」，在南港展覽館一館開展，集結全台600家指標醫院、資通訊科技，以及生技業者參展。不論醫療AI生成機器人，或是針對長者和慢性疾病患者，行動力退化後，打造的專屬穿戴式裝置，在在見證台灣醫療技術軟實力輝煌成果，今天最後一天閉幕，現場依然吸引滿滿人潮。台北 蕭志傑

「一開始我(需要)更有信心，我先把助力先來增強，往下蹲的過程當中，繼續給我力量，讓我在這裡蹲馬桶，還有力量站得起來。」

運動公司創辦人 胡孝新：「神經退化就是，它沒有辦法去叫這些肌肉，收縮跟放鬆 所以有微電腦，設備裡面有微電腦，它知道你想要站起來，想要爬樓梯 想要爬山的時候，介入 幫你往上推進。」

廣告 廣告

「它會感測到我的膝蓋彎，準備要伸直的過程當中，幫助我 但是又不會讓我，不斷的就是 這樣往前超伸的時候，然後去用到膝蓋用力的部分，因為它的外骨骼會讓我，在這個地方往上推。」

腰部以下穿戴裝置，彷彿鋼鐵裝扮，重量卻不到十公斤，如同外掛肌肉，扮演「貼身智能教練」，解決想動也動不了的窘境。「我們這邊有微電腦跟馬達，連到(腰部)後面的鋰電池。」

運動公司創辦人 胡孝新：「那它的感測器 它的微電腦，要知道現在我要做什麼，它是來幫助我的大腦神經 肌肉，可以時時的去做到輔助，讓他去 一樣是做到這些，行走跟站立的功能。」

「那當他今天很衰弱的時候，我就會調到第五格，給他很大的力量，他可以有很大的輔助，可以站起來。」

鞋公司創新發展組協理 柴宏德：「可能是巴金森氏症，或者是中風 現在已經失能，失去行動力的長輩，重新透過循序漸進的運動，幫他們找回行動力。」

「一個穿著有電刺激，一個沒有電刺激的狀態下測試，這個 這個就是發生，FOG(動凝步態)的狀態，你看他想走卻走不動的狀況。」

就是這麼神奇，這款穿戴裝置更簡單，就像護膝一樣，繫在大腿，連上手機、平板，就能為巴金森氏症患者，帶來行動自如的神奇功效。「要電大腿前側或者後側，或者前後都一起電，設定完了以後 它就依照，你的要求去電那個部位。」

工研院生醫所工程師 劉柏彥：「其實巴金森氏症的病人，大部分走的過程中 他想走， 但是腦部命令沒有傳達下來，但是我們給它刺激後，腦部又重新收到命令後，它又傳達比較強的命令，叫它真的走下去。」

還能蒐集所有資料，作為增減用藥的評估依據。醫療創新，還有這款AI生成機器人。「我肺腺癌手術，我術後要怎麼做呼吸訓練的運動，術後可以開始做腹式深呼吸，每小時各做8至10次。」

科技公司專案經理 曾馨慧：「提供了大概6千多份的衛教單張，提供做全科的衛教訓練。」

「把檢體送到檢驗科，我就點了 它就會出發。」

機器人護理師，收到指令，就這麼動了起來。包含環境導覽、遞送物品、甚至遠距離視訊醫師，在醫護荒的大時代，大大降低護理勤務壓力。科技公司專案經理 曾馨慧：「那以護理師給我們的回饋，就是以現有的這些服務，可以減輕他們30%的工作負擔。」

科技公司商務營運總監 蔡述先：「協助護理師，節省2個小時的工作時間，所以這2個小時是可以讓護理師，有更多的時間去處理，跟病患的照護 或者是處理，他在交班上面所有繁瑣的事情。」

醫療科技日新月異，就連中西醫精準合療、中草藥融合創新，都有相當高的詢問度，第九屆醫療科技展，集結600家攤位，展現國內先進醫療研發技術。

更多 大愛新聞 報導：

從診間到家門 醫者仁心守護生命

輔具運送任務 看見最深的感恩

