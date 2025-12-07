創新領航 2025台灣醫療科技展
「第九屆台灣醫療科技展」，在南港展覽館一館開展，集結全台600家指標醫院、資通訊科技，以及生技業者參展。不論醫療AI生成機器人，或是針對長者和慢性疾病患者，行動力退化後，打造的專屬穿戴式裝置，在在見證台灣醫療技術軟實力輝煌成果，今天最後一天閉幕，現場依然吸引滿滿人潮。台北 蕭志傑
「一開始我(需要)更有信心，我先把助力先來增強，往下蹲的過程當中，繼續給我力量，讓我在這裡蹲馬桶，還有力量站得起來。」
運動公司創辦人 胡孝新：「神經退化就是，它沒有辦法去叫這些肌肉，收縮跟放鬆 所以有微電腦，設備裡面有微電腦，它知道你想要站起來，想要爬樓梯 想要爬山的時候，介入 幫你往上推進。」
「它會感測到我的膝蓋彎，準備要伸直的過程當中，幫助我 但是又不會讓我，不斷的就是 這樣往前超伸的時候，然後去用到膝蓋用力的部分，因為它的外骨骼會讓我，在這個地方往上推。」
腰部以下穿戴裝置，彷彿鋼鐵裝扮，重量卻不到十公斤，如同外掛肌肉，扮演「貼身智能教練」，解決想動也動不了的窘境。「我們這邊有微電腦跟馬達，連到(腰部)後面的鋰電池。」
運動公司創辦人 胡孝新：「那它的感測器 它的微電腦，要知道現在我要做什麼，它是來幫助我的大腦神經 肌肉，可以時時的去做到輔助，讓他去 一樣是做到這些，行走跟站立的功能。」
「那當他今天很衰弱的時候，我就會調到第五格，給他很大的力量，他可以有很大的輔助，可以站起來。」
鞋公司創新發展組協理 柴宏德：「可能是巴金森氏症，或者是中風 現在已經失能，失去行動力的長輩，重新透過循序漸進的運動，幫他們找回行動力。」
「一個穿著有電刺激，一個沒有電刺激的狀態下測試，這個 這個就是發生，FOG(動凝步態)的狀態，你看他想走卻走不動的狀況。」
就是這麼神奇，這款穿戴裝置更簡單，就像護膝一樣，繫在大腿，連上手機、平板，就能為巴金森氏症患者，帶來行動自如的神奇功效。「要電大腿前側或者後側，或者前後都一起電，設定完了以後 它就依照，你的要求去電那個部位。」
工研院生醫所工程師 劉柏彥：「其實巴金森氏症的病人，大部分走的過程中 他想走， 但是腦部命令沒有傳達下來，但是我們給它刺激後，腦部又重新收到命令後，它又傳達比較強的命令，叫它真的走下去。」
還能蒐集所有資料，作為增減用藥的評估依據。醫療創新，還有這款AI生成機器人。「我肺腺癌手術，我術後要怎麼做呼吸訓練的運動，術後可以開始做腹式深呼吸，每小時各做8至10次。」
科技公司專案經理 曾馨慧：「提供了大概6千多份的衛教單張，提供做全科的衛教訓練。」
「把檢體送到檢驗科，我就點了 它就會出發。」
機器人護理師，收到指令，就這麼動了起來。包含環境導覽、遞送物品、甚至遠距離視訊醫師，在醫護荒的大時代，大大降低護理勤務壓力。科技公司專案經理 曾馨慧：「那以護理師給我們的回饋，就是以現有的這些服務，可以減輕他們30%的工作負擔。」
科技公司商務營運總監 蔡述先：「協助護理師，節省2個小時的工作時間，所以這2個小時是可以讓護理師，有更多的時間去處理，跟病患的照護 或者是處理，他在交班上面所有繁瑣的事情。」
醫療科技日新月異，就連中西醫精準合療、中草藥融合創新，都有相當高的詢問度，第九屆醫療科技展，集結600家攤位，展現國內先進醫療研發技術。
更多 大愛新聞 報導：
從診間到家門 醫者仁心守護生命
輔具運送任務 看見最深的感恩
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 41 分鐘前 ・ 477
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 129
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 168
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 100
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 299
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 15
（影）藍鳥球迷大罵「都是你搞砸了！」道奇「自由人」訪兒童醫院竟被轟出門
世界大賽第3戰第18局擊出再見全壘打的道奇一壘手弗利曼（Freddie Freeman），今天在個人社群IG平台PO出一段造訪兒童醫院的慈善捐助影片，具有加拿大血統的他，先是被院童無視，之後還被丟娃娃給趕了出去。太報 ・ 6 小時前 ・ 2
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 2 小時前 ・ 65
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 29
舒華「化身藍仙子」露美腿登世運主持 ACON直播驚見空位超多
韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）昨（7日）落幕，適逢10周年今（7日）也繼續在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦大型音樂祭「ACON 2025」，由女團i-dle成員舒華、男團Cravity成員Allen兩位台灣出身的孩子，搭配戲劇男神李濬榮和女團Kiiikiii成員Sui擔任主持人，不過從直播中就能看出看台區空位相當多，儘管最貴票價僅台幣3588元，粉絲仍不買賬。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 407
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 22 小時前 ・ 165
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 377
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3