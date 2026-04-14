創新餐飲空間！巷弄裡的白色風景「WEDO溫度漢堡」的感官設計實驗

整理｜Eason 圖片來源｜3+2 Design Studio



走進台北南京東路的巷弄，車聲與人聲交織成城市的背景音，招牌林立、色彩紛陳之間，WEDO 溫度漢堡以一抹純淨的白靜靜佇立。它不喧嘩，卻格外醒目，像是在繁忙日常中替人按下一個「暫停鍵」。在 3+2 Design Studio 的操刀下，這不只是一間餐廳，而是一場關於人與空間、溫度與生活的感官實驗。

WEDO 的誕生，本身就帶著人文的底色。兩位創辦人從年少時的一個念頭出發，希望未來能為更多人創造機會。「溫度」於是成為品牌的核心——不是炙熱張揚，而是長久陪伴的暖。這樣的初心，也成為空間設計最重要的靈魂。設計不只是好看，而是要回應一種價值：讓人感到被接住、被善待。

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50年的老建築，在 3+2 Design Studio 的操刀下，沒有被過度裝飾，而是被重新整理節奏。設計團隊以「分享、觀享、獨享」三種動線邏輯，回應都市生活中不同的情感狀態。

「分享區」靠近採光面，讓陽光自然流瀉在桌面。金屬銀的桌腳搭配純白牆面，映著笑聲與食物的熱氣，輕盈又清爽。這裡適合三五好友聚餐，空間刻意保留寬敞的走道與流動感，讓對話與笑聲自由穿梭。「觀享區」則打破傳統廚房與客席的界線。食材在眼前被料理，鐵板滋滋作響，香氣直接撲鼻。這種半開放式的安排，讓「等待」變成一種參與。設計上利用金屬材質的反射特性，強化料理過程的動態感，也呼應品牌的誠實與透明——美味不需要過度包裝。而「獨享區」則是一種貼心的留白。在仙人掌與綠意點綴下，木質元素悄悄柔化了銀白空間的冷冽。這裡沒有壓迫感，只有一張剛剛好的桌子與剛剛好的距離。對於一個想靜靜吃完漢堡、整理思緒的上班族來說，這樣的設計就是最溫柔的陪伴。

整體色彩策略也耐人尋味。白色放大空間尺度，讓老屋顯得輕盈；金屬銀帶出現代感與俐落線條；而木質則像一道「調味」，在冷暖之間取得平衡。這種材質對比，正如漢堡本身——酥脆與柔軟、濃郁與清爽並存。空間與料理，在感官上形成呼應。

品牌識別則由 SCOOP OF DESIGN 以創意字母「W-E-D-O」堆疊出漢堡輪廓，像表情符號般幽默卻不失質感。它不直接畫出漢堡，而是讓人會心一笑。這種設計巧思延伸到空間細節——牆面留白讓標誌更鮮明，也讓品牌成為主角。當視覺語言與室內設計彼此對話，整體感便自然成形。

在這裡，吃漢堡不只是填飽肚子，而是一種生活提案。可以熱鬧、可以專注，也可以只是單純地坐著發呆。空間不逼你消費情緒，而是提供一種自在的姿態。WEDO 溫度漢堡用設計回應初心，用材質詮釋溫度。它告訴我們，好的室內設計不一定華麗，而是能讓人願意停下來，與朋友分享、與料理對話，或與自己相處。在城市的巷弄裡，這樣的一抹白，成為日常中最剛好的幸福風景。

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