創新高 去年全台黑鳶破千隻
農業部林業及自然保育署公布去年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達一○三三隻，創歷年調查新高。值得注意的是，基隆深澳及瑞濱一帶，相隔約卅年後再度出現穩定夜棲利用地點的紀錄，代表黑鳶族群除數量回升，分布也從原有核心區逐步向外擴展。
林業保育署表示，猛禽為環境健康與生物多樣性的重要指標，林業保育署自二○一三年起與屏東科技大學鳥類生態研究室合作，推動黑鳶長期族群監測、衛星追蹤、夜棲地調查與教育推廣行動；同時與台灣猛禽研究會協力，每年秋冬號召志工執行全台同步調查，形成國內規模最大、且最具代表性的猛禽公民科學監測網絡。
往年黑鳶的族群分布，北部夜棲點集中於新北市萬里、貢寮及翡翠水庫一帶，南部則以屏東三地門與大漢山為核心，而根據去年調查結果，基隆地區新增「深澳群」與「瑞濱群」兩處穩定夜棲族群，這也是該地區相隔約卅年後，再度出現穩定夜棲族群紀錄。
另北部濱海與河濱地區、屏東山區及中部日月潭、湖山水庫等地，民眾目擊紀錄也明顯增加，顯示黑鳶族群已由山區向平原、農業鑲嵌地景擴展，逐步回到歷史棲息空間。
林業保育署表示，過往黑鳶由於棲地破壞，以及農藥與毒餌使用衝擊，一度面臨生存危機，一九九二年調查黑鳶族群僅剩不到兩百隻，近年來林業保育署推動生態服務給付、友善農業，以及高濃度農藥加保扶與老鼠藥的管制使用，黑鳶族群已止跌回升，更成長到一○三三隻，分布區域也逐漸擴展。
更多udn報導
性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告
水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢
年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換
周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋
其他人也在看
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 15則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣
今溫度回升天氣好轉，明週五雲量漸增多，週末轉雨再降溫天氣多一典 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
3縣市低溫探10度！下波冷空氣週末報到 「強度挑戰冷氣團」濕冷到下週
氣象署今天下午4時29分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，其中明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元
春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 120則留言
今夜極凍探十度！三縣市低溫特報警戒 周六冷團再強襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（28）日發布低溫與強風雙重特報，受東北季風及輻射冷卻影響，新竹、苗栗與金 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
回暖僅兩天！專家曝周末強冷再襲 高山有降雪機率
（記者許皓庭／綜合報導）根據中央氣象署最新預報，今明兩天各地雖晴朗回溫，但週六（31日）起受鋒面通過及東北季風 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
今晨僅7.6度、白天回暖南部飆29度！這天又變天強冷空氣襲 轉雨時間曝
中央氣象署指出，今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光
【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
環保局點名「這4類舊衣」不能回收！睡衣也上榜 很多人都丟錯
家中換季整理衣櫃，不少民眾會把不再穿的衣物投入舊衣回收箱，但你知道嗎？並非所有舊衣都適合回收。若回收不當，不僅增加清潔人員負擔，也可能影響後端處理流程，因此務必做好分類。 不是每件舊衣都能回收 4類衣物不可回收 新北i環保指出，以下4類衣物不可回收，應直接丟棄為一般垃圾，包括：內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或明顯髒污的衣物。只要屬於「貼身接觸私密部位」或「破損的衣物」，都不適合進入回收系統，應裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運。 分類做對才環保 舊衣回收前先看是否「還能再穿」 至於乾淨、完整、仍可穿著的舊衣物，新北i環保建議，在清洗整理後，可選擇捐贈給慈善團體，或投入新北市環保局核准設置的舊衣回收箱，亦可交由清潔隊循線回收車回收，讓衣物得以延續使用價值。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·塑膠玩具、瑜珈墊不能回收！新北環保局揭「最常丟錯清單」 你一定也犯過 ·被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐
受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，再加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區要留意有局部短暫雨，中南部地區則有零星短暫雨的機率。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」預估最冷時段，並提醒這波冷空氣預計會冷到週四，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新竹12度！明起回溫週六又變冷 挑戰冷氣團時間曝光
受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。氣象專家吳德榮指出，今日偏冷，不過明日起逐漸回暖，週六晚會再迎另波冷空氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷
淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輻射冷卻發威！3縣市清晨探10度 下波鋒面「這天」殺到全台有雨
今（29）日受到輻射冷卻效應影響…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
H5N1禽流感爆隱匿疑雲！醫師示警別碰生蛋：「全熟就安全」勿慌
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台中近日爆發H5N1禽流感，卻傳出業者第一時間未通報、私下處理病禽，引發外界擔憂是否有問題雞蛋流入市面。對此，醫界提醒...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
今回暖週末又要變天！2地區「連續濕冷3天」 下週這時再迎冷空氣
今晨受東北季風影響，新竹關西出現7.8度低溫，白天以後氣溫逐漸回升，中南部甚至可達到27度。不過氣象專家提醒，週六（31日）下午有一波冷空氣南下，將持續影響到下週二（2/2），回溫後下週六（2/7）又有另一小波冷空氣南下，請留意天氣變化。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言