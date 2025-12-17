創新高 台彩今年銷售衝1650億

台灣彩券公司17日舉行「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚157名績優經銷商。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

台灣彩券公司十七日表示，一一四年截至十二月十日，銷售金額一千六百三十四點三億元提前達標並創歷年新高紀錄；其中，電腦型銷售七百七十三點五億元、年增百分之二十三點九，立即型（刮刮樂）八百六十點八億元、年增百分之三點八，雙雙創下公益彩券有史以來的新高紀錄。

台彩為了感謝彩券經銷商辛勞，舉辦公益彩券績優經銷商表揚大會，表揚一百五十七名電腦型與立即型彩券績優經銷商。

台彩董事長黃志宜表示，一一四年已進入第五屆發行的第二年，全國彩券經銷商人數已突破七萬人，彩券年度銷售業績創新高，截至一一四年十二月十日，整體銷售業績達一千六百三十四點三億元，第五屆公益彩券盈餘亦達到六百三十六點三九億元。

黃志宜說明，截至十二月十日，電腦型銷售金額達七百七十三點五億元、年增百分之二十三點九，立即型八百六十點八億元、年增百分之三點八，預估一一四年整體業績應該有機會達到一千六百五十億元，並樂觀看待一一五年銷售金額將穩健成長。

黃志宜表示，一一四年電腦型彩券銷售額呈現年增，主要有三個原因，首先是春節加碼檔期表現強勢，期間銷售金額年增十四點七億元，第二是今年威力彩與大樂透均有高頭獎累積，第三是第五屆經銷商經歷去年摸索期，更加了解銷售技巧。