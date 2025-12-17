創新高 台彩今年銷售1634.3億元

台灣彩券17日舉辦2025年公益彩券績優經銷商表揚大會，董事長黃志宜（左）、總經理謝志宏（右）出席。（王英豪攝）

台灣彩券公司17日舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚157位電腦型與立即型彩券績優經銷商；台灣彩券公司董事長黃志宜表示，今年進入第5屆發行的第2年，全國彩券經銷商人數突破7萬人，有好的經營與行銷團隊，加上彩券經銷商共同努力，今年統計至12月10日整體銷售業績達1634.3億元，彩券年度銷售業績再創新高，並為第5屆公益彩券帶來逾636億元的公益盈餘。

彩券產品表現方面，電腦型彩券銷售金額為773.5億元，較去年同期大幅增加149億元，成長幅度達23.9％，刮刮樂銷售金額達860.8億元，較去年同期增加31.8億元，成長幅度為3.8％，雙雙創下公益彩券有史以來新紀錄。

廣告 廣告

黃志宜分析，電腦型彩券成長如此顯著，主要歸功三大原因，首先，春節加碼活動成功炒熱年節氣氛，其次，威力彩2次連槓以及大樂透頭獎累積到6.9億元，第三，電腦型彩券經銷商已邁入第2年，銷售技巧更成熟，是整體銷售業績大幅成長的主因；刮刮樂則是春節新品節奏精準、貼近市場需求，加上多元產品與行銷並行，吸引不少年輕族群加入，讓刮刮樂銷售再創佳績。

「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」今年分別在臺北、臺中、花蓮及臺東盛大舉辦4場宴席，加上外島地區共表揚157位績優經銷商代表，臺北場17日於臺北市維多麗亞酒店舉行，由黃志宜主持，台彩副董事長金延華、總經理謝志宏均出席，肯定經銷商過去一年的卓越表現與付出；財政部國庫署副署長林秀燕與六大彩券工（公）協會代表亦蒞臨，共同見證績優經銷商的榮耀時刻。

黃志宜表示，表揚項目包含電腦型與立即型彩券經銷商全國銷售前5名、各縣市銷售前3名以及最佳進步獎，今年特別新增公益愛無限獎，表揚經銷商透過分享自身經驗和故事，讓公益彩券為社會帶來的正面效益被更多人看見。

隨彩券銷售屢創佳績，累計公益盈餘逾636億元，台彩強調，這些盈餘將分配於地方社會福利、國民年金補助與全民健保準備金等，也用於照顧弱勢族群，具體實踐「買彩券，做公益」的核心價值。