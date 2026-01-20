創新高！台灣2025年外銷訂單逾7,437億美元 年成長26％

圖：截自經濟部統計處

[Newtalk新聞] 經濟部統計處今（20）日公布去年 12 月外銷訂單表現，去年 12 月訂單金額 762 億美元，續創歷史單月新高，較上個月增加 32 億美元或 4.4%，年增 43.8%，表現優於預期；去（114）年全年外銷訂單多達 7,437.3 億美元，較前一年成長 1,533.4 億美元或 26%，創下歷史新高。

去年全球籠罩在美國對等關稅陰影下，對經濟部充滿不確定性。但據統計處發出新聞稿指出，受人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等應用需求殷切，客戶積極備貨，惟部分傳統產業受海外競爭及需求動能低緩影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，由於 AI 等新興科技應用浪潮延續，持續推升資訊通信及電子產品接單成長，分別年增 88.1%、39.9%；光學器材因光學檢測及量測設備接單續增，年增 13.1%；傳產部分，受海外同業產能過剩及市場需求不佳影響，致塑橡膠製品年減 8.2%、基本金屬年減 2.5% 及化學品年減 0.4%；機械產品因半導體設備訂單增加，年增 17.2%。

12 月外銷訂單海外生產比 46.5%，較上年同月下降 1.8 個百分點，主因資訊通信產品廠商提高國內生產比重所致。去年全球經濟展現韌性，AI 應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，致去年全年接單 7,437.3 億美元，年增幅度達 26%。

展望未來，統計處指出，地緣政治、貿易政策等不確定性因素，仍影響全球經貿表現，惟 AI、HPC 及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資 AI 基建，對台灣半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助於維繫我國外銷接單成長動能。

根據外銷訂單受查廠商對今年一月份接單看法，預期接單將較去年 12 月份增加之廠商家數占 16.5%，持平者占 56.6%，而減少者占26.9%，按家數計算之動向指數為 44.8；按接單金額計算之動向指數則為 46.5，預期今年一月份整體外銷訂單金額將較去年12月份減少。

