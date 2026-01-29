創新高！彭博新能源財經研究：2025全球能源轉型投資達2.3兆美元
[Newtalk新聞] 美國周二（27 日）正式退出《巴黎氣候協定》，成全球唯一兩度退出該協定的國家，且兩次退出都在川普總統任內。《彭博社》報導指出，美國也打算一併退出《巴黎協定》母條約《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC），國際再生能源機構（IAEA）、及國際自然保育聯盟（IUCN）等 66 個國際組織與條約。不過，全球能源轉型的腳步並未就此停歇。
據彭博新能源財經（BNEF）發布年度《能源轉型投資趨勢》報告顯示，去（2025）年全球能源轉型投資創新高，達 2.3 兆美元，年增 8%。其中，交通運輸電氣化的投入規模最大，電動車與充電基礎設施支出 8,930 億美元，年成長 21%；再生能源（6,900 億美元）與電網投資（4,830 億美元）也是主要動能。
報告也顯示，去年潔淨能源供應投資連續第二年超越石化燃料供應投資，兩者差距由 2024 年的 850 億美元擴大至 1,020 億美元，且石化燃料供應投資自 2020 年以來首次出現下跌，年減 90 億美元。其跌幅主要來自油氣及石化燃料發電領域，分別下降 90 億、140 億美元，但天然氣、煤炭的投資增加，抵消了部分跌勢。
潔淨能源投資（包括再生能源、核能、碳捕捉、氫能、儲能及電網），雖整體保持成長，惟全球增速已自 2021 年的 27% 放緩至 8%。BNEF 預估，未來五年全球能源轉型投資將維持高檔，平均每年達 2.9 兆美元。
亞太區仍是全球最大能源轉型投資市場，去年佔全球總額 47%。而中國作為最大單一市場，雖整體投資額仍居首位，但受到政策調整帶來不確定性，再生能源投資年減 9.5%，自 2013 年來首度下跌。除了氫能（73 億美元）及核能（360 億美元）外，BNEF 追蹤的其他領域投資皆呈現成長。
印度投資規模上升 15%，至 680 億美元。歐盟在不利環境下仍成長 18%，達 4,550 億美元，為全球能源轉型投資增幅最大的區域。儘管川普政府延緩能源轉型政策，美國的投資額仍呈現 3.5% 增幅，達 3,780 億美元。
彭博新能源財經副行政總裁張允賢表示：「過去一年足以證明，即使面對政策及貿易逆風，全球能源轉型進程仍展現強大韌性，並為投資者創造龐大新機遇。隨着不同經濟體加強能源安全及建立本地化供應鏈，潔淨能源投資將持續增加，尤其與全球數據中心建設相關的板塊。」
2025 年，潔淨能源供應鏈投資（涵蓋新型潔淨技術產品工廠及電池金屬生產設施）年增 6% 至 1,270 億美元。相關數據反映全年投運的太陽能組件、電池、電解槽、風電設備工廠，以及電池金屬礦場與加工設施的總價值。增幅主要受電池製造及電池材料投資帶動。產能過剩持續影響整體供應鏈，即使投資持續成長，但潔淨技術產品價格仍面臨下行壓力。中國仍主導全球供應鏈投資，BNEF 預計此趨勢在未來至少三年仍將維持。
2025 年氣候科技企業透過私募及公開市場共籌集 773 億美元資金，年增 53%，終止連續三年下滑並出現首次回升。潔淨電力、儲能及低碳交通運輸企業成為主要受惠者，主要受公開市場股權融資回暖所推動，特別是亞洲市場出現多宗逾十億美元的交易；但創投市場對早期企業的投資則連續第三年下降。併購活動亦持續活躍，去年總額達 991 億美元，年增 37%，主要來自潔淨電力與建築領域，受全球數據中心建設需求推動。
報告亦指出，2025 年能源轉型相關債務發行總額達 1.2 兆美元，年增 17%。企業融資與專案融資均年增 20%，彌補政府債務發行量微幅下滑的情況，而下跌主要由於再生能源等成熟市場的綠債發行量縮減。
2026 年《能源轉型投資趨勢》報告其他亮點包括：
BNEF 估算，2025 年全球數據中心投資規模達 5,000 億美元，超越太陽能項目投資總額，但仍低於交通運輸領域。數據中心將持續成為市場焦點
儘管再生能源融資下降，但能源轉型中最成熟的板塊仍主導投資格局，包括再生能源、儲能、電動車及電網等，均具備較低風險與日漸成熟的商業模式
中國潔淨技術領域的主導地位短期內難受到挑戰，但隨美國、歐盟及印度推動供應鏈回流，中國於全球年度投資的佔比逐步下降
綜觀所有領域，供應鏈投資預計將遠高於 BNEF 經濟轉型情景的需求，但風電領域有落後風險。要與淨零路徑保持一致，風電設備製造投資需明顯提升；就電池金屬而言，目前預測顯示新增產能增速將放緩，未來可能出現供需錯配風險
更多Newtalk新聞報導
姦殺馬來西亞籍女大生三度判死改判無期徒刑！梁育誌「謝謝」法官
饒舌女王變身MAGA代言人 ? 妮姬·米娜與川普震撼同台 豪捐30萬美元站進白宮
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 31則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 204則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 36則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 18則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 168則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停還有3萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至上午11時30分，成交量逾25萬張，另外還有3萬張排隊等賣。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 23則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 211則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 19 小時前 ・ 141則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22則留言