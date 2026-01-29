創新高！彭博新能源財經研究：2025全球能源轉型投資達2.3兆美元

據彭博新能源財經（BNEF）發布年度《能源轉型投資趨勢》報告顯示，去（2025）年全球能源轉型投資創新高，達 2.3 兆美元，年增 8%。其中，潔淨能源供應投資連續第二年超越石化燃料供應投資。 圖：新頭殻資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 美國周二（27 日）正式退出《巴黎氣候協定》，成全球唯一兩度退出該協定的國家，且兩次退出都在川普總統任內。《彭博社》報導指出，美國也打算一併退出《巴黎協定》母條約《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC），國際再生能源機構（IAEA）、及國際自然保育聯盟（IUCN）等 66 個國際組織與條約。不過，全球能源轉型的腳步並未就此停歇。

據彭博新能源財經（BNEF）發布年度《能源轉型投資趨勢》報告顯示，去（2025）年全球能源轉型投資創新高，達 2.3 兆美元，年增 8%。其中，交通運輸電氣化的投入規模最大，電動車與充電基礎設施支出 8,930 億美元，年成長 21%；再生能源（6,900 億美元）與電網投資（4,830 億美元）也是主要動能。

廣告 廣告

報告也顯示，去年潔淨能源供應投資連續第二年超越石化燃料供應投資，兩者差距由 2024 年的 850 億美元擴大至 1,020 億美元，且石化燃料供應投資自 2020 年以來首次出現下跌，年減 90 億美元。其跌幅主要來自油氣及石化燃料發電領域，分別下降 90 億、140 億美元，但天然氣、煤炭的投資增加，抵消了部分跌勢。

潔淨能源投資（包括再生能源、核能、碳捕捉、氫能、儲能及電網），雖整體保持成長，惟全球增速已自 2021 年的 27% 放緩至 8%。BNEF 預估，未來五年全球能源轉型投資將維持高檔，平均每年達 2.9 兆美元。

▲2020～2025 年全球能源轉型投資（按領域分類） 圖表來源：BNEF

亞太區仍是全球最大能源轉型投資市場，去年佔全球總額 47%。而中國作為最大單一市場，雖整體投資額仍居首位，但受到政策調整帶來不確定性，再生能源投資年減 9.5%，自 2013 年來首度下跌。除了氫能（73 億美元）及核能（360 億美元）外，BNEF 追蹤的其他領域投資皆呈現成長。

印度投資規模上升 15%，至 680 億美元。歐盟在不利環境下仍成長 18%，達 4,550 億美元，為全球能源轉型投資增幅最大的區域。儘管川普政府延緩能源轉型政策，美國的投資額仍呈現 3.5% 增幅，達 3,780 億美元。

彭博新能源財經副行政總裁張允賢表示：「過去一年足以證明，即使面對政策及貿易逆風，全球能源轉型進程仍展現強大韌性，並為投資者創造龐大新機遇。隨着不同經濟體加強能源安全及建立本地化供應鏈，潔淨能源投資將持續增加，尤其與全球數據中心建設相關的板塊。」

2025 年，潔淨能源供應鏈投資（涵蓋新型潔淨技術產品工廠及電池金屬生產設施）年增 6% 至 1,270 億美元。相關數據反映全年投運的太陽能組件、電池、電解槽、風電設備工廠，以及電池金屬礦場與加工設施的總價值。增幅主要受電池製造及電池材料投資帶動。產能過剩持續影響整體供應鏈，即使投資持續成長，但潔淨技術產品價格仍面臨下行壓力。中國仍主導全球供應鏈投資，BNEF 預計此趨勢在未來至少三年仍將維持。

2025 年氣候科技企業透過私募及公開市場共籌集 773 億美元資金，年增 53%，終止連續三年下滑並出現首次回升。潔淨電力、儲能及低碳交通運輸企業成為主要受惠者，主要受公開市場股權融資回暖所推動，特別是亞洲市場出現多宗逾十億美元的交易；但創投市場對早期企業的投資則連續第三年下降。併購活動亦持續活躍，去年總額達 991 億美元，年增 37%，主要來自潔淨電力與建築領域，受全球數據中心建設需求推動。

報告亦指出，2025 年能源轉型相關債務發行總額達 1.2 兆美元，年增 17%。企業融資與專案融資均年增 20%，彌補政府債務發行量微幅下滑的情況，而下跌主要由於再生能源等成熟市場的綠債發行量縮減。

2026 年《能源轉型投資趨勢》報告其他亮點包括：

BNEF 估算，2025 年全球數據中心投資規模達 5,000 億美元，超越太陽能項目投資總額，但仍低於交通運輸領域。數據中心將持續成為市場焦點

儘管再生能源融資下降，但能源轉型中最成熟的板塊仍主導投資格局，包括再生能源、儲能、電動車及電網等，均具備較低風險與日漸成熟的商業模式

中國潔淨技術領域的主導地位短期內難受到挑戰，但隨美國、歐盟及印度推動供應鏈回流，中國於全球年度投資的佔比逐步下降

綜觀所有領域，供應鏈投資預計將遠高於 BNEF 經濟轉型情景的需求，但風電領域有落後風險。要與淨零路徑保持一致，風電設備製造投資需明顯提升；就電池金屬而言，目前預測顯示新增產能增速將放緩，未來可能出現供需錯配風險

查看原文

更多Newtalk新聞報導

姦殺馬來西亞籍女大生三度判死改判無期徒刑！梁育誌「謝謝」法官

饒舌女王變身MAGA代言人 ? 妮姬·米娜與川普震撼同台 豪捐30萬美元站進白宮