創新高！ 政院版財劃法挹注逾1.2兆 卓揆盼重新審視

台北市 / 綜合報導

行政院今日提出政院版財劃法，比起藍白14日在立法院通過的財劃法，政院版中央挹注版本，超過1兆2千億比原有的版本還要多。對此，行政院長卓榮泰喊話立法院，重新審慎審視各種版本，因為如果以藍白版本施政，將是一場財政土石流。台北市長蔣萬安則希望政院，提供具體的數字。

滾滾泥水灌進花蓮光復鄉，以及萬榮鄉明利村，馬太鞍溪溢流，造成溪水暴漲，當下是房舍遭泥流淹沒，是道路阻斷橋樑沖毀，恢復的過程，有重建條例幫忙渡過難關，花蓮縣也因為，財劃法修正獲配金額，從71億到223億，院版再微調，土地面積拉高到3成，老少人口也有加乘，80個建議指標，要來與藍白三讀版本相抗衡。

行政院長卓榮泰說：「我真的希望立法院能夠，有機會重新審慎，審視各種版本，(藍白版本)據以執行的話，那是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。」氣的是藍白14日通過的財劃法，會讓中央舉債5600億，違反了公債法規定，20日端出的政院版財劃法，比起新版的1兆1683億，拉高逾1兆2千億，還有與地方會商6次的討論做背書。

9月13日台中市長盧秀燕，親赴行政院是其中一次，隔了兩個月，比較一下不同版本的財源分配，在包括台北市在內的六都，獲配的金額從5453億新版是6186億，院版調整下變成6280億，其他縣市獲配數，舊版超4千億，新版微調到4392億，但院版大幅拉到5220億，增加了超過1100億，成長率從原先的7.2%，來到百分之27.4。

行政院秘書長張惇涵，均衡了16個縣市，沒有忘記6都，台北市長蔣萬安，可能還是需要提供具體的數字，台中市長盧秀燕喊話兩院，以民為念協商成功，接下來就看，政院號稱可長可久的版本，能否成功讓財劃法，在立法院迎向第三次，兩院都能接受的版本。

