創新高! 美國25州+關島在台設立辦公室 成台灣最大投資對象

政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導

外交部長林佳龍，今晚（24號）出席外交部與"美國各州政府辦事處協會"共同舉辦的感恩之夜活動提到，美國目前已有25州，高達26個辦事處在台設立辦公室，且超過一半是過去3年設立，顯見雙邊經貿關係熱絡，且美國已成為台灣最大投資對象，AIT副處長也表示，樂見台美持續創紀錄投資。

舉杯祝福大家感恩節快樂，外交部長林佳龍，出席美國各州政府辦事處協會感恩之夜活動，強調台美關係，愈來愈緊密。

外交部長林佳龍：「首先我要感謝的是ASOA長期，跟外交部密切合作，協助接待來自各州的訪問團，呈現了台美關係，在這三年快速提升，特別是在投資貿易方面，台灣對美國的投資佔了，我們台灣整體對外投資，金額的4成，所以美國已經成為，台灣最大的投資對象。」

台美經貿合作不斷，目前共有25州、加上關島，總共26個辦事處，其中超過一半，是在過去3年內設立或重新設立，顯見台美經貿關係，更加密切。

AIT美國在台協會副處長梁凱雯：「2025年是美台經貿關係，極具里程碑意義的一年，我們看見美方對台投資，宣布金額再創新高，總計超過1000億美元，AIT同時也全力支持，台灣在美國設置科技園區的努力，這將協助更多台灣供應鏈企業，進入美國市場，並鞏固台灣在全球供應鏈中的，關鍵角色。」

美國各州政府辦事處協會會長嚴樹芬：「我們一定可以期待，有更多美國的SouthNational州，來加入我們這象徵什麼呢，象徵著我們台美合作的版圖，將會持續的擴大。」

美台關係佳不只是口號，透過實際經貿數字，顯現成果。

