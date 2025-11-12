創新高！貓奴本命車牌「CAT8888」57.6萬決標 前5名都破20萬

「貓奴身分證」車牌「CAT」11月10日開標，12日決標，金額最高的是CAT-8888，以57.6萬元賣出。翻攝交通部臉書



被譽為「貓奴身分證」的夢幻車牌號碼「CAT」前天開標，今天（11/12）中午決標，本次競標共1萬1921次，總決標車牌2193面，總決標金額2025萬，其中「CAT-8888」自用小客貨車車牌競標踴躍，搶標者出價130次，最後以57萬6000元決標，創基隆監理站競標金額最高紀錄。

基隆監理站表示，決標金額前5名分別為：「CAT-8888」（發發發發）自用小客貨車黃金熱門車牌6000起標，結標金額57.6萬元；「CAT-7777」（Lucky Seven），經過33次搶標，以27.1萬元決標；「CAT-6666」（66大順）經過54次出價，結標金額20.6萬。

另外，「CAT-5555」車牌以20.3萬元決標，出價次數52次，「CAT-9999」以20.1萬元決標，出價59次。前5名的決標金額都超過20萬元；另外，「CAT-3388」也以16.1萬元高價賣出。

基隆監理站指出，這次CAT車牌共有6560面，標出2193面，總計標價2025萬，一次標出車牌數量創基隆監理站最高紀錄，CAT-8888決標金額57.6萬也是基隆監理站8888車牌標價最高紀錄。先前的紀錄則是由「BXB」車牌創下，當時標出800多面，「BXB-8888」以30萬決標。

另外，尾數8或9等號碼也相當受歡迎，「CAT-5588」結標金額13.6萬元，「CAT-6688」8.1萬元、「CAT-7788」則是4.9萬元。

特殊車牌部分，「CAT-5168」（我一路發）結標金額8.2萬元，「CAT-0857」（恁爸有錢）結標金額6.7萬元，「CAT-5888」（我發發發）6.1萬元，就算是「CAT-0001」決標金額也有6.1萬元。

基隆監理站提醒，得標車主須在明天（11/13）中午12時前完成轉帳繳費，才能到基隆監理站領車牌。並自決標日起3個月內才能領牌。另外，根據規定，車牌競標金額超過30萬元，要先繳納6萬元保證金，才能參加競標。若得標者未依規定於期限內完成繳費，則沒收該保證金，並禁止參與公路監理機關車牌競標及選號資格1年。

此外，未得標或得標已繳交全部得標金額者（保證金不得扣抵決標金額），則自決標次日起10個工作日由招標機關無息退還保證金。

貓奴夢幻車牌決標，其中CAT-8888金額最高，為57.6萬元。翻攝監理服務網

