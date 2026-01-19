創新高！陸汽車產銷雙破3400萬輛 連17年穩居全球第一

大陸汽車工業協會公布2025年度數據，全年汽車產銷量均突破3400萬輛，創下歷史新高，連續第17年穩居全球第一。其中新能源汽車產銷量均突破1600萬輛，連續第11年位居全球首位，展現大陸在汽車產業的雙重領先地位。

《環球時報》18日報導，新能源汽車在大陸新車銷量中的占比達到47.9%，接近五成的滲透率遠超國際機構預測。大陸汽車工業協會指出，「十四五」時期，大陸汽車電動化與智能化網聯化加速融合，形成產業領先優勢，新能源汽車已成為大陸製造業轉型升級的縮影。

這項成就是在全球經濟增速放緩、貿易環境複雜多變的背景下取得。儘管面臨逆全球化暗流、部分市場設置貿易壁壘、關鍵技術領域競爭白熱化等挑戰，大陸車企透過本地化生產、技術合作、品牌併購等方式積極拓展海外市場。

2025年大陸汽車出口超過700萬輛，新能源汽車出口達261.5萬輛，出口規模再上新台階。「中國智造」的汽車產品正贏得全球越來越多消費者的認可，顯示大陸製造業從規模優勢向技術優勢的轉變。

全產業鏈的突破支撐產業快速發展，電池技術持續領先，固態電池、鈉離子電池等下一代技術已進入產業化前夜。智能駕駛技術實現跨越，城市NOA（導航輔助駕駛）覆蓋率從一線城市快速向三四線城市延伸，充電基礎設施日臻完善，大陸已建成世界上規模最大、服務能力最強的充電網路。

汽車產業的綠色轉型也為大陸實現「雙碳」目標提供有力支撐。汽車碳排放占全球碳排放總量10%左右，新能源汽車在全生命週期的碳排放量比傳統燃油汽車低40%以上。當前全球汽車產業競爭已從單一產品競爭，升級為以電動化、智能化、網聯化為核心的生態系統競爭。

