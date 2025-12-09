創新AI技術加持！Sony Alpha 7 V來了 強大功能、價格一次看

記者李鴻典／台北報導

Sony今(9)日正式在台推出備受期待的Alpha 7全片幅可交換鏡頭式數位相機系列第五代機種： α7 V (型號:ILCE-7M5)，搭載全新開發的部分堆疊Exmor RS™ CMOS感光元件，具備約3,300萬有效像素，內建整合了最新α™系列AI處理元件的BIONZ XR2™影像處理器，全面提升即時辨識自動對焦、即時追蹤及色彩準確度等表現；此外，亦新增支援30 fps連拍無黑屏和4K 120P錄影等功能，為動靜態影像拍攝帶來顯著的提升。

Sony全片幅可交換式數位相機Alpha 7 V。

AI 技術驅動高效性能

α7 V搭載的全新BIONZ XR2影像處理器整合了AI處理元件，能強化自動對焦的速度與精準度：不僅提升30% 即時辨識自動對焦表現，亦具備759個相位式偵測點及高達94%畫面覆蓋率，即使在低至EV -4.0的光源環境下，也能在寬廣密集的自動對焦區域中精準追蹤主體。

Sony α7 V搭載的全新BIONZ XR2影像處理器整合了AI處理元件，能強化自動對焦的速度與精準度。

α7 V透過出色的即時辨識自動對焦功能, 可快速精準地判斷人體姿態以及多元的主體, 加上可靠的即時物件追蹤功能, 提供更強化的拍攝支援。

α7 V透過AI處理元件也大幅提升了自動白平衡（AWB）的精準度，運用進階場景分析及資料庫深度學習技術，能準確辨識估算環境光源，並調整至適當色調、再現自然精準的色彩。新增輕量化RAW格式，在優先保留影像品質的前提下提供更高壓縮度的檔案，同時也可透過Imaging Edge Desktop應用程式處理RAW檔以降低雜訊，為後製提供更多彈性。

α7 V搭載全新開發的部分堆疊Exmor RS™ CMOS感光元件，具備約3,300萬有效像素。

高速連拍x 出色畫質 精準掌握決定性瞬間

α7 V採用全新部分堆疊Exmor RS™ CMOS感光元件，提高讀取速度達約4.5倍，結合BIONZ XR2™影像處理器，更實現了優異的影像品質和極低失真度。此外，α7 V支援每秒高達60次AF/AE計算及30 fps無黑屏連拍（含AF/AE追蹤），面對快速移動或運動軌跡複雜（如動物或運動攝影）的主體，也不會錯過任何精彩瞬間。即使在14位元RAW拍攝時，也能維持30 fps高速連拍表現以及AF/AE追蹤。

α7 V更支援與旗艦級機種α1 II相同的「連拍加速」，以及可記錄按下快門前最多1秒影像的「預拍功能」，精準掌握難以預測動作的決定性瞬間。全新α7 V搭載進階五軸光學穩定系統，中央最高可達7.5級補償效果；具備高達16檔動態範圍，能展現亮部與暗處的豐富細節，即使在高對比的場景，也能自然且平順地呈現從暗到亮的層次。

Sony α7 V結合高速連拍及出色畫質，支援創作者精準掌握決定性瞬間。

全方位拍攝功能強化影片表現

α7 V新增多種4K錄影模式：包括全片幅模式下的7K超採樣4K 60p錄影(採用全像素讀取且無像素合併)，並支援APS-C模式下的4K 120p錄影，實現細節豐富且具編輯彈性的影像；透過「動態積極防手震模式(Dynamic Active Mode)」，即使手持拍攝也能確保平穩流暢；α7 V亦具備「自動構圖功能」，透過AI主體辨識能在錄影時自動維持最佳構圖，輕鬆拍攝生活紀錄、家庭聚會或創意製作等各種內容。內建全新降噪及改良麥克風功能，能減少持續性背景噪音、降低干擾並保持自然音效，確保高品質音訊錄製。

符合多元拍攝需求的操作性與易用性

以高效為設計理念的α7 V，支援Wi-Fi® 6E GHz高速穩定無線傳輸，並配備雙USB Type-C®連接埠，提升工作流程與靈活性，也能輕鬆快速地進行4K串流直播。支援垂直格式拍攝及可調電子快門音，採用4軸多角度翻轉螢幕結合傾斜與可變角度設計，橫向與縱向調整皆無限制，提升整體拍攝自由度。進一步改良後的握把設計則更加貼合手指，讓拍攝時的手感更舒適穩定。

α7 採用4軸多角度翻轉螢幕結合傾斜與可變角度設計，橫向與縱向調整皆無限制，提升整體拍攝自由度。

可靠的電力續航及耐用性

α7 V頂蓋、前蓋、內部框架與後蓋均採用輕量且高剛性的鎂合金材質製成，整體設計確保優異的耐用性；配備強化的電源管理及續航力，使用觀景窗時約能拍攝630張照片，搭配全新螢幕低亮度模式可進一步延長電池壽命，而透過改良的散熱設計能支援長時間高品質的4K錄影，無須中斷紀錄精彩的影像。

Sony全片幅可交換鏡頭式數位相機α7 V規格表。

全新 Sony 全片幅可交換鏡頭式數位相機 α7 V將於 2025/12/19 在台上市，單機身建議售價 NT$78,990；即日起於Sony Store 直營門市及官網開放預購，凡於2026/2/1前購買並完成註冊及問卷，即可獲得相機包布乙份；另外為回饋攝影愛好者，將特別於2026/1/24(六)、1/25(日)、1/31(六)、2/1(日)在Sony Store 遠百信義直營店舉辦「α7 V專屬攝影諮詢活動」，凡於Sony Store 直營門市及官網購買α7 V的消費者，就有機會和韋琪或道慈兩位專業攝影師1對1諮詢對談，活動詳情於2026/1/1開放報名後致電。

