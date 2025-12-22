創曦資訊科技攜手日本大榮產業 啟動台日AI超算中心合作
【記者 劉嘉菲／台北 報導】日本工業重鎮群馬縣除以溫泉聞名，其 GDP 甚至高於熊本，位居全國前 1/3，看準其深厚工業底蘊及少子化衍生的資產活化商機，創曦資訊科技（CHUANG-XI Information and Technology, CXIT）攜手台灣 AI 算力與儲能策略夥伴，於 11月與日本大榮產業集團（DAIEI）簽署合作備忘錄（MOU），宣示以群馬為起點，推動日本 AI 高效能運算（HPC）中心與智慧能源建設，將閒置場域轉型為新一代 AI 算力基地！
創曦董事長陳正倫表示：「在 AI 驅動的時代，算力即是國力；創曦結合 AI 系統整合、能源管理與資安專長，透過跨國合作、強強聯手，致力打造兼具高效能、永續性與資安韌性的下一代 AI 超算中心，將在全球 AI 產業鏈中發揮關鍵影響力！」
核心優勢：AI 系統整合與資安雲端專家
成立於 2021 年的創曦資訊科技，以「AI 生態系整合者」自許，憑藉深厚資安實力起家，現為台灣頂尖 AI 基礎建設整合服務商，專為中大型企業客戶及政府機關打造先進資通訊與 AI 關鍵基礎設施。創曦提供涵蓋資訊安全、雲端平台、AI 超算中心乃至智慧城市能源的一體化解決方案，具備以下四大關鍵優勢：1.AI 超算中心 EPC 與智慧應用軟硬體整合能力
創曦以 AI 超算中心 EPC 統包商角色，提供從設計、建置到營運維護的一站式服務，整合康斯特科技（KONST）Glows.ai GPU 雲端管理平台以及儲盈科技（TRUEWIN）半導體廠等級電池儲能技術，打造高效、可擴展與高可用性的雲原生 AI 運算架構，滿足各式進階 AI 應用需求。
▲創曦資訊科技(CXIT)創辦人暨執行長陳正倫。
2.AI 智慧決策分析系統（SDAS）與新世代能源解決方案
自主研發 AI 智慧決策分析系統，透過智慧環控模組即時掌控溫濕度、空調與電力配置，藉由空調電力監控與自動調適，確保超算中心 24 小時最佳穩定運作！搭配先進液冷與浸沒式冷卻技術，能將 PUE 壓低至約 1.1，使超算中心從「吃電怪獸」進化為符合 ESG 規範的智慧節能標竿！
創曦並與能源應用公司系源科技共同研發智慧能源管理系統，建構涵蓋智慧電網（Smart Grid）、虛擬電廠（VPP）、光儲能源管理（PV+ESS）與建築管理系統（BMS）的新世代完整能源生態系，實現智慧工廠與建築的精準調控，推動資料中心與城市基礎設施邁向 AI 驅動的智慧能源新時代。
3.資安 DNA：守護算力數據的深層防禦
具備 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017 、ISO 42001等國際標準導入能力，並擁有國際認證白帽駭客團隊，提供弱點掃描、滲透測試、社交工程與紅隊演練等全方位資安架構規劃及檢測服務。資安深植於創曦的技術 DNA，透過多層防禦、威脅建模與零信任架構，確保算力與數據從骨幹網路、雲端平台到 AI 應用全程具備高度安全性與韌性！
4.智慧城市與交通整合
創曦以雲端為核心的智慧交通管理系統（ITS）已部署於多處快速公路路網，透過先進感測設備、 AI 即時分析與中央管理平台，實現精密交通流監控管理、擁堵預測、停車管理、事件偵測與緊急應變，不僅提升運輸效率與道路安全，也為未來車聯網與自駕生態奠定基礎。
▲創曦資訊科技CXIT執行長陳正倫(右)，日本大榮產業社長戶塚和昭(左)進行簽約儀式。
展望未來：立足台灣，構建全球 AI 永續生態系
此次與大榮的合作為創曦從台灣走向國際的重要里程碑！除日本外，創曦同步推動「東進＋南向」布局：於美國德州打造大規模 AI 超算中心，並投入菲律賓的 AI 算力中心與光儲微電網計畫，透過多區域、多節點策略，織建全球算力與智慧能源網絡。
創曦運用其 AI 系統整合、資安防護與能源管理上的技術優勢，不僅負責超算中心建置，亦提供智慧化管理平台，透過創新的「算力即服務」（CaaS）模式，協助全球客戶與投資者在無需負擔高昂建置門檻的情況下，快速取得 GPU 算力資源，加速 AI 數位轉型。
陳董事長強調，隨著全球對 AI 算力需求呈指數成長，能源效率與資訊安全將成為未來兩大關鍵課題。創曦將以其堅實技術實力，秉持「連結（Connect）、守護（Secure）、創新（Innovate）」的使命，攜手台灣與國際夥伴，共同打造安全、永續與高效能的全球 AI 運算新格局，致力樹立新一代「節能、高效且安全的 AI 算力」關鍵基礎建設典範。(記者劉嘉菲翻攝)
