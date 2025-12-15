創會十周年！台灣舞弊防治與鑑識協會論壇 聚焦AI偵弊反賄賂國際標準

生活中心／程正邦報導

台灣舞弊防治與鑑識協會從推廣者躍升為反舞弊核心平台，論壇聚焦AI偵弊反賄賂國際標準。（圖／台灣舞弊防治與鑑識協會提供）

創會十周年里程碑 從推廣者躍升為反舞弊核心平台

台灣舞弊防治與鑑識協會（ACFE 台灣分會）今（12）日於臺大醫院國際會議中心盛大舉行創會十周年論壇，同步舉辦第四季例會與感恩餐會。協會自 2015 年正式成立以來，十年來已從草創時期的觀念推廣，穩步發展成為國內反舞弊（Anti-Fraud）與鑑識會計（Forensic Accounting）領域最重要的跨界交流與專業培訓平台。

為紀念這重要的十周年時刻，協會特別出版了紀念專刊《十年防弊，十年挑戰》。該專刊由現任理事長陳麗秀發起，集結了理監事、會員及外部盟友的專業洞見。專刊文章結構依循舞弊控管流程，區分為事前的公司治理政策、事中的預防偵測執行，以及事後的鑑識會計運用，旨在為企業組織在管理、法遵及實務執行上提供一套完整的參考藍圖。

課程與政策並進 讓反舞弊成為企業治理的基石

身為全球公認最權威的反舞弊專業組織——國際舞弊稽核師協會（ACFE）的台灣分會，協會積極踐行其「減少舞弊及白領犯罪發生率」的國際使命。長年以來，協會不僅開設嚴謹的 CFE 國際舞弊稽核師證照訓練班，更擴大課程廣度，涵蓋鑑識會計實務、舞弊風險管理、ESG 誠信治理，乃至最新的資料分析與數位證據等多元主題，內容隨實務趨勢逐年精進。

在政策倡議方面，協會已成為國內反貪腐法制進步的重要民間推手。協會曾於 2018 年與 2022 年兩度向國際提交《聯合國反貪腐公約》（UNCAC）國家報告平行報告，針對「法人刑事責任」、「資訊透明」及「吹哨者保護」等關鍵議題提出觀察與建議。協會名譽理事長馬秀如教授在專刊中指出，協會的十年發展，正是見證了台灣企業在內控與公司治理上邁向成熟化的過程，反映出外界對專業防弊查弊的迫切需求。

理事長 陳麗秀 會計師（左起）和名譽理事長 馬秀如 教授、副理事長 朱德芳 教授一起切蛋糕，慶祝台灣舞弊防治與鑑識協會成立十周年。（圖／台灣舞弊防治與鑑識協會提供）

聚焦未來挑戰 AI 偵弊與國際反賄賂標準成焦點

本次十周年論壇的內容緊扣國際趨勢與實務需求，規劃了三大核心焦點：

1. ISO 37003：2025誠信經營與反賄賂制度：安永聯合會計師事務所林秀青會計師解析最新版本的反賄賂國際標準 ISO 37003:2025。她透過實務案例，詳細說明企業導入此標準後可改善的治理盲點，協助與會者不僅理解規範，更能掌握標準落地的操作方向與可能面臨的實作挑戰。

2. AI 舞弊偵測應用：勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總陳鴻棋分享 AI 與網絡分析工具在舞弊偵測上的實戰運用。他強調，面對資料量的暴增與詐騙模式的快速演變，AI 已不再是輔助工具，而將成為企業偵測異常、發現隱藏風險的重要核心能力。

3. 專業道德規範與價值觀：政治大學馬秀如教授與偉盛聯合會計師事務所陳麗秀會計師共同主講，以近年高管洩密事件為鑑，探討做個「值得信賴」的人的重要性，提醒企業與專業人員，在高度依賴技術能力的同時，更需重視品格與操守的專業倫理。

論壇後的感恩餐會氣氛溫馨熱烈，多位歷任理事長與貴賓到場，一同回顧協會十年來的發展與點滴。

迎接下個十年 對抗 Deepfake 與 ESG 詐欺

展望下一個十年，協會指出，舞弊風險已不再僅限於傳統的財務或內控領域，而是進化為跨科技、跨產業的複合型挑戰。當前的熱點議題包括：AI 偽造技術（如 Deepfake 詐欺）、跨國詐欺集團的洗錢模式，以及潛藏在永續發展報告中的 ESG 資訊操弄舞弊。

理事長陳麗秀強調：「誠信並不是一套口號，而是企業與社會得以信任運作的基礎。」她表示，協會未來將持續強化專業培訓、擴大與國際 ACFE 總會及國內外夥伴的跨界合作，同時推動「揭弊者保護」、「資訊透明」等制度精進，期盼讓反舞弊成為台灣企業文化中不可或缺的一部分。

