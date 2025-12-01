創會長林明麗領軍 全台首創全女性會員「女麗國際傑人會」臺中揭牌

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市女麗國際傑人會於 114 年 11 月 30 日在台中林酒店盛大舉行成立大會，現場冠蓋雲集，各界嘉賓熱情到場祝賀。作為全台首創以「全體會員皆為女性」為核心精神的組織，該會的成立，不僅象徵女性力量在城市公益版圖的再提升，也標誌著女性在社會服務領域的組織化與影響力正在持續擴展。

女性社群再添新力量，臺中女麗國際傑人會以服務初心啟航。(記者澄石翻攝)

大會隆重而溫馨，在寶山雍盛股份有限公司董事長蔡佳欣等眾多貴賓的見證下，林明麗女士正式獲推舉為創會會長。她在致詞時明確指出，成立女麗國際傑人會，是為了打造一個能讓女性彼此支持、相互成就、共同成長的溫暖聚點。「女性在家庭、職場與社會中承擔多重角色，她們的堅韌、細膩與行動力，是推動城市進步不可或缺的力量。」林明麗表示。

廣告 廣告

臺中市女麗國際傑人會創會長林明麗強調，許多女性擁有豐富的生命經驗與高度的社會敏銳度，只要給予舞台，便能激發更多善的循環。她期許該會成為女性展現影響力的最佳平台，透過公益行動、社會參與與專業交流，協助會員在實踐自我價值的同時，也能攜手推動城市進步。

「我們希望每位會員都能在這裡找到力量。」她語氣堅定地說，「無論是職場女性、家庭主婦、創業者或專業領域的傑出人才，只要擁有善念、願意付出，這裡就是妳們的家。女麗國際傑人會將成為支持女性、啟發女性、展現女性影響力的堅實後盾。」

女力匯聚！臺中市女麗國際傑人會成立大會盛大登場。(記者澄石翻攝)

她進一步表示，未來本會的公益版圖將以弱勢扶助、社區關懷、婦女成長課程、跨領域交流與聯誼為主軸，期待透過行動累積力量，讓善意在城市中持續擴散。

大會也獲得中華經貿文化交流協會理事長蔡鈴蘭女士的大力支持。因行程安排無法蒞臨，她特別委由中華兩岸經貿發展交流協會秘書長張雪惠代為致贈創會禮物，象徵祝福與肯定。儀式簡潔而充滿情誼，更凸顯女性社群間的溫柔力量與團結精神。

來自政商界、公益團體與學界的與會嘉賓皆肯定女麗國際傑人會的成立具有重要意義，認為女性在公益與社會關懷中本就具備強大凝聚力，透過正式組織化後，更能將影響力擴散至社區各角落，形成具深度與溫度的社會力量。

展望未來，臺中市女麗國際傑人會將持續秉持「傳遞善意、實踐公益」的初衷，串聯更多女性的力量，推動更具深度與廣度的公益行動。該會強調，將以實際行動說話，讓每一次服務、每一場關懷、每一項倡議，都能成為城市裡的溫暖亮光。

臺中市女麗國際傑人會成立，全女性會員團隊展現公益新力量。(記者澄石翻攝)

「臺中市女麗國際傑人會的成立，是女性集體力量的開端，而不是終點。」林明麗表示，「我們會持續前進，為城市、為家庭、為社會帶來更多正向能量。讓女性的影響力成為臺中最美的風景。」

臺中市女麗國際傑人會的誕生，象徵女性社群的緊密連結與公益能量的新篇章。未來，這股柔中帶剛、穩定而持續的力量，將為臺中寫下更多溫暖且深具意義的故事。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光