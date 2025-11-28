創校榔榆樹生病 永康勝利國小溫馨告別

永康勝利國小創校元老榔榆樹因病蟲害需移除，學生在告別儀式中感謝老樹無私的奉獻與長期的陪伴守護。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

九十一年創校的永康區勝利國小於感恩節，為一棵因病蟲害需移除的「創校元老」榔榆樹，舉辦一場「生命有愛，精神永傳」的溫馨告別儀式，師生們聚集在樹下以實際行動跟老樹道別，將不捨化為最美的生命教育。

永康勝利這棵充滿情感的榔榆樹近期經專業鑑定，確認樹體已受到病蟲害嚴重侵蝕，且越來越傾斜，基於師生在跑道上活動的安全考量，校方在多次會議後，懷著萬般不捨的心情，做出了移除的艱難決定，讓這位「老朋友」功成身退。

廣告 廣告

校長李世賢表示，師生與這棵樹的情感非常深厚，曾陪伴著無數個春夏秋冬，做出移除決定時心情沉重，不過為了確保孩子們的安全，移除這棵樹給予學校的陪伴與守護的榔榆樹，將永遠留存在大家心中。

為讓師生表達對這位老朋友的感謝與告別，輔導室在感恩節規劃這場溫馨的感恩送別儀式，師生們聚集在樹下，以實際行動跟老樹道別。輔導主任石坤龍也介紹這棵樹在校園中扮演的角色，讓孩子們理解生命的價值與奉獻。學生們一一朗誦親手寫給大樹的感謝卡片，感謝他提供涼蔭與歡樂的童年時光。師生們也觸摸老樹感謝他無私的奉獻與長期的守護。

石坤龍表示，舉行老樹告別儀式除表達道謝，更重要的是讓孩子們學習尊重生命，體會「有始有終」的愛與情感。這棵樹的精神將以另一種方式延續，成為勝利國小最美的感恩節故事。