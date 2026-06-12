創校首見！全台7名公費醫學生 北港高中一次3人上榜

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衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，北港高中一次錄取3人，左二起楊琇卉、吳宛芯、姚力宏。記者陳雅玲／攝影

衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，4所大學提供7個偏鄉公費醫學生名額，雲林縣立北港高中應屆畢業生姚力宏、吳宛芯及楊琇卉一口氣取得3名偏鄉地區公費醫學生資格，為學校創校以來最佳紀錄。

衛福部「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」日前公布錄取名單，北港高中一次錄取3人。記者陳雅玲／攝影

「115學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」扣除國防醫學院，僅中山醫學大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學及義守大學等4校提供7個偏鄉公費醫學生名額，北港高中就占了3名，締造創校以來首次錄取公費醫學生紀錄。

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家住水林鄉的姚力宏表示，從小感受到偏鄉在醫療與教育資源上的不足，許多居民就醫並不方便，因此立下從醫志向，希望未來能回到故鄉服務，改善醫療資源落差。來自元長鄉的吳宛芯則說，因爺爺長期接受洗腎治療，讓她深刻體會偏鄉醫療資源的重要性，希望未來完成醫學訓練後，能回到家鄉照顧家人，也服務更多有醫療需求的鄉親。

同樣來自水林的楊琇卉表示，當地診所數量有限，不少長者必須跨鄉鎮就醫，她未來希望朝家庭醫學科發展，讓慢性病患者及高齡長者能在住家附近獲得醫療照護，減少舟車勞頓。

3人表示，在準備第二階段面試期間，學校安排完整輔導課程，不僅邀請嘉義女中團隊協助模擬面試，也邀請中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金分享偏鄉醫療現況及雲林醫療資源分布問題，讓他們更深入了解醫療現場需求。

北港高中校長江耀淇表示，衛福部推動公費醫學生制度，為偏鄉學子開啟圓夢機會，也讓地方未來有機會培養出屬於自己的醫療人才。此次3名學生同時錄取，不僅是學校的重要里程碑，也證明即使來自資源相對有限的偏鄉，只要努力不懈，一樣有機會穿上白袍，實現醫師夢想。

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