創校60年私立大學退場 高科大接手校地 1／21掛牌

受到少子化衝擊，不少學校招生困難紛紛退場，其中成立近60年的高雄私立東方設計大學於2024年停辦退場，9公頃校地由國立高雄科技大學接手，規劃轉型為「產學合作園區」，將於1月21日舉行掛牌啟動儀式。

東方設計大學創校於1966年，設有藝術設計、民生設計及應用設計3大學院，過去曾有「北復興、南東方」的美譽，全盛時期美術相關科系學生人數多達2000人；1999年教育部派公益董事接管，之後升格學院並更名為大學，曾是全國唯一以設計類科為主的科技大學。

東方設計大學近年招生下滑，面臨財務壓力，2023年3月被公告為專案輔導學校，校方向教育部申請停招，教育部核准後於2024年8月正式退場，校地及校舍由高雄科技大學接收。

高科大是2018年由國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學及國立高雄海洋科技大學3校合併成立，為全台規模最大的科技大學，擁有建工、燕巢、第一、楠梓、旗津等校區，校地面積達216.1公頃。

東方設計大學校區將成為高科大第6個校區，初步規劃將成立多個重點研究中心，包括前瞻CoWoS研發中心、IC佈局培訓與認證中心、智慧計算與安全研究中心、智慧醫療服務驗證中心，以及人工智慧產業化應用研究中心，呼應半導體、智慧醫療與AI等新興產業發展需求。

