創校60年「1私立大學」走入歷史！國立名校接手1/21掛牌

少子化衝擊之下，不少學校不得不面臨停招、退場等困境，位於高雄市的東方設計大學於2024年8月正式走入歷史後，其占地9公頃的校園將由高雄科技大學接手，規劃轉型為「產學合作園區」，並將於1月21日舉行掛牌啟動儀式。

東方設計大學退場

東方設計大學自1966年創校以來，一直是台灣設計教育的重要基地，設有藝術設計、民生設計與應用設計三大學院。過去曾有「北復興、南東方」美譽，鼎盛時期美術相關科系學生人數高達2000人。1999年教育部派公益董事接管學校，之後升格學院並更名為大學，曾是全國唯一以設計類科為主的科技大學。

然而，受到少子化影響，近年招生持續下滑、財務壓力加劇，東方設計大學經評估後，決定自112學年度起停招，並於113學年度正式停辦退場，並由高科大接手。

東方設計大學退場，由高科大接手打造產學合作園區。（圖／資料照）

高科大接手校區整合

高科大成立於2018年，由國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學及國立高雄海洋科技大學合併而成，是全台規模最大的科技大學，擁有建工、燕巢、第一、楠梓、旗津五大校區，校地面積達216.1公頃。東方設計大學校區將成為高科大的第六個校區。

高科大東方校區規劃

東方校區位於高雄湖內區，鄰近本洲工業區與路竹科學園區。高科大規劃將其打造成「產學合作園區」，設置多個重點研究中心，包括類產線中心、IC佈局培訓與認證中心、前瞻CoWoS研發中心、智慧計算與安全研究中心、智慧醫療服務驗證中心，以及人工智慧產業化應用研究中心，對接南部高科技產業發展需求。

高科大表示，東方校區自2026年掛牌後，將承接教學與研究任務，成為南部產業創新與國際化的重要樞紐。同時將設立國際學院，引進外籍學生，打造華語學習中心及國際生宿舍；部分空間將作為公共服務據點，可辦理國家考試及技能檢定，提供區域人才培訓與就業輔導，目標打造南部少見的「全功能人才培育基地」。

