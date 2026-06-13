創業初期差點破產！黃仁勳親揭輝達「救命恩人」

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輝達執行長黃仁勳。（圖／美聯社）





近日在網路上流傳著一段輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回顧創業的影片，他透露在公司成立初期時，曾瀕臨破產危機。黃仁勳表示，若當年沒有日本遊戲大廠SEGA（世嘉）的協助，輝達可能無法存續至今，這段過往也成為科技界廣為流傳的逆襲故事。

輝達曾陷入資金絕境

黃仁勳表示，他在33歲時，當時剛與SEGA簽訂合約，負責為他們的新世代遊戲主機Dreamcast開發顯示晶片。然而在執行過程中，開發團隊發現採用的技術路線存在嚴重缺陷，且遠落後於市場上的競爭對手。當時合約若無法如期履約，輝達將面臨資金斷鏈與倒閉的困境。

黃仁勳提出大膽請求 打動SEGA社長

面對技術與財務的雙重絕境，黃仁勳決定主動聯繫SEGA社長入交昭一郎，並向他坦誠說明技術方案的失敗，並建議雙方解除合約。與此同時，他提出一個大膽請求，希望SEGA能將合約尾款500萬美元以股權投資的形式注入輝達，讓他可以維持公司基本運作。

SEGA社長點頭救援

儘管當時入交昭一郎認為，這筆投資極具風險，甚至直言輝達倒閉機率依舊甚高，但在黃仁勳推心置腹的說明下，他最終仍同意提供這筆資金，也正是這筆關鍵救援，讓輝達得以開發出具指標性的RIVA 128晶片，並奠定日後在圖形處理器市場的領先地位。

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黃仁勳曾在2023年台灣大學畢業典禮上回憶這段經歷，並向大家表示，「面對錯誤並採取謙卑態度求助」，是當年拯救輝達的關鍵決策。他感嘆，雖然SEGA後來因經營考量未能長期持有輝達股票，但若以今日輝達的市值估算，當年的那筆股權若保留至今，價值可能高達1兆美元（約為32.5兆新台幣）。

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