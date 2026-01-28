創業大聯盟競賽啟動二階輔導 助新創將構想化競爭力

（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發會今天舉辦「創業綻放－創業大聯盟競賽」初賽入選團隊茶敘活動（台北場），現場新創團隊出席踴躍，並與多名專業投資人及業師展開交流。國發會表示，現已經啟動第二階段輔導，將透過深化培育、實戰陪跑，助新創將構想轉化為競爭力。

「創業綻放—創業大聯盟競賽」提供總額超過新台幣3億元的創業支持金，鼓勵有志創業的團隊及109年1月1日後成立的公司參與。

國發會新聞稿指出，「創業大聯盟競賽」啟動以來，吸引全台超過2800組團隊報名，在完成第一階段基礎培訓後，最終選出約1成佼佼者進入300強。緊接著啟動第二階段深度輔導，包含「2天1夜實體培訓營」及「業師一對一輔導」；通過後續複賽的最終100強團隊，將可獲得總額超過3億元的創業支持金，由政府全程陪伴團隊，將創新構想轉化為具競爭力的商業藍圖。

國發會今天於台大醫院國際會議中心舉辦「創業綻放－創業大聯盟競賽」初賽入選團隊茶敘活動（台北場），國發會主委葉俊顯勉勵新創「創業不該是孤軍奮戰」，國發會將持續落實「資金、國際、人才」策略，扮演新創團隊勇往直前的最強後盾。

葉俊顯致詞指出，國發會積極推動新創政策，資金面，國發基金「創業天使投資方案」額度已倍增至100億元，並推動AI、綠色成長、機器人等7個「百億主題式投資」，將資源對接關鍵產業；國際面，日本東京與美國矽谷基地已全面營運，透過國家新創品牌Startup Island TAIWAN，串聯全球企業與頂尖創投，為台灣新創鋪好出海之路。未來將持續形塑國際化的創業環境，讓台灣成為全球新創落地成長的最佳舞台。

國發會表示，今天活動邀請創投公會理事長邱德成、櫃買中心董事長簡立忠及多名產業召集人出席，更吸引眾多創投與業師到場。國發會強調，這場茶敘提供新創團隊輕鬆的媒合場域，讓競爭對手也能變成合作戰友。

國發會後續將於台中、高雄接力舉辦交流茶敘，讓北中南各地的創業團隊都能與專業業師深度對話。國發會表示，政府將持續建構友善的創新環境，做新創團隊最堅實的後盾。（編輯：潘羿菁）1150128