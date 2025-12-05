創業大聯盟競賽報名破2800組 國發會盼孕育下個台灣股王

國家發展委員會日前推動「創業綻放-創業大聯盟競賽」，報名已於11月30日截止。官員今天(5日)指出，共收到2,805組報名，超乎預期，且報名來自全台，連離島都有，國發會期盼為台灣創造下一波產業新動能、出現下一個股王。

國發會指出，「創業綻放-創業大聯盟競賽」共有2,805組報名，71.16%來自六都地區，非六都地區占28.84%，貼近六都與非六都的人口分布比例；且六都以外的每個縣市皆有參與，離島地區也有團隊投入。就報名的產業組別而言，「前瞻科技組」占32.98%、「消費生活組」占39.43%、「綠色永續組」占27.59%，分布大致均衡。

值得關注的是，本次報名中有1,258組為尚未成立公司的團隊，占報名總數近5成，顯示有更多新創萌芽並勇於跨出第一步。

國發會產業發展處處長蕭振榮指出，這次報名參賽的團隊數量超乎預期，且代表3個含義，一是這些團隊未來都將成為台灣創新動能，有機會超越其他國家；二是看到區域平衡；三是各團隊參賽前都完成訓練基礎，企劃更縝密，不是隨便被推上火線。蕭振榮期盼這些團隊能為台灣創造下一波產業新動能、出現下一個股王。他說：『(原音)我們找了力旺總經理徐清祥來，他是學校老師出來的，他把學校的一個技術變成是一個股王的企業，像類似這種故事，我們覺得希望在這2,805件、每個數字後面都可能是一個未來成功的股王的故事，我們利用這些成功企業家去鼓勵大家能夠跳出舒適圈。』

根據競賽規定，後續預計選出至多300組入圍，六都及非六都各150組，提供至多100家獲獎公司創業支持金，每家新台幣1,000萬元，也將協助引介國發基金天使投資。

行政院國發基金管理會副執行秘書施明山進一步指出，原本國發基金創業天使計畫只編列50億，現在增加到100億，若投資標的好，第一次投資的最高金額是2,000萬，國發基金會成為股東，後續公司在辦理增資時，就可用創業天使投資方案，陸續參與增資到1億元。

至於六都的報名件數占了7成，可晉級複賽的組數卻與非六都的縣市相同，是否會有公平性問題？蕭振榮則強調絕對公平，入選者一定要符合創投資格，否則寧可不足額入選；對於未入選者，國發會也不會放棄，將繼續上課並給予輔導，未來還是有機會獲得投資。(編輯：陳文蔚)