創業天才陳泰元涉侵占200萬虛幣 爆打合夥人還躲女廁

曾與藝人黃立成共同創立17直播、現任量趨科技公司執行長的陳泰元，過去被封為「創業天才」，近日卻因涉嫌侵占公司虛擬貨幣遭警方搜索住處並移送法辦，引起業界譁然。陳泰元被控對合夥人施暴、竄改公司帳戶密碼、侵占價值200多萬元的泰達幣，甚至以「男廁客滿」為由躲進女廁，要求女員工陪同進出女廁，行徑脫序。

過去被封為「創業天才」的量趨科技公司執行長的陳泰元，因涉嫌侵占公司虛擬貨幣，住處遭搜索並移送法辦。（圖／翻攝臉書）

現年35歲的陳泰元過去曾有「天才神人」之稱，高中時跳級就讀台大電機系，22歲即取得台大電信工程所碩士學位，後續創辦三間公司。2017年，陳泰元創立柯賓漢數位金融公司（Cobinhood），該公司一度被稱為「獨角獸新創潛力公司」，但成立不久就因經營糾紛對簿公堂，最終停業收場。陳泰元在短短一年內離開與藝人黃立成共創的17直播後，轉身創立虛擬貨幣交易所Cobinhood，後續再與認識十餘年的徐靖騰合夥成立量趨科技公司，陳是股東也擔任執行長，該公司一度拿下比特幣、以太幣全球合約交易量前三名的驚人成績。

廣告 廣告

據悉，量趨科技創辦後，陳泰元主要負責技術與市場策略操作面，徐靖騰則負責招攬業務與募資。創辦至今包含員工薪資與營運支出等，全由徐靖騰個人名義借款給公司墊付，迄今至少已墊付1億餘元，同時還得負擔陳泰元的個人生活開銷。同事指控，陳雖是「創業天才」，但生活混亂，每月開銷從數十萬元暴增至100萬元以上，揮霍無度，他甚至要求員工拿自己的信用卡供他刷用，一個月刷了50萬元。

同事與友人察覺陳泰元似乎有躁鬱症與被害妄想症，勸他就醫，他卻堅稱自己沒生病，還說吃藥會變笨。今年3月，陳泰元看到某社會新聞，內容是寶寶攝影機品牌的曾姓董事長認為自己遭到背叛，對技術長痛下殺手，陳因此擔心自己遭人背叛、要先下手為強，居然無故毆打徐靖騰，還拿椅子、筆電向徐丟擲，事後還嗆聲恐嚇。隔天他來上班，又忽然在辦公室咆哮，再次對徐靖騰拳打腳踢，公司所在地大樓保全員制止未果，向轄區信義分局報警，他見到員警出現才安分。

陳泰元雖曾寫道歉信給徐靖騰，但他疑因財務漏洞擴大，在今年10月趁徐靖騰出國時，竄改他與徐共同持有帳戶、公司名下3個虛擬貨幣帳戶的密碼，還將帳戶內8萬多顆、價值200多萬元的泰達幣轉移到自己冷錢包中。他還找人到公司，搬走電腦、螢幕、文件、沙發椅，連員工置物櫃中私人物品也被搜刮；由於陳平時不喝白開水，只喝「巴布農鹼性礦泉水」，他也順勢搬走10瓶礦泉水。

除了侵占公司財產，陳泰元的女同事也出面投訴職場霸凌。量趨科技公司位在台北市信義區某商辦大樓，商辦樓層設有男廁與女廁，供設立在該樓層的公司行號共同使用。2022年12月，某次該樓層其他公司的女員工去上廁所時，發現女廁中傳出男性咳嗽聲，嚇得找來其他同事一起察看，並通報大樓管理員，這才發現躲在女廁中的男子就是陳泰元。陳當時躲進女廁當中，時間長達20幾分鐘，他見東窗事發，假裝沒事聲稱當時因為男廁「客滿」，只好改到女廁上廁所；大樓物業公司擔心他在女廁內「搞鬼」，當天火速派人仔細檢查女廁。

經此一事，陳泰元依然不改其怪異行徑，他擔心再去女廁恐遭其他公司的人舉報，於是要求自家公司女同事陪他進女廁上廁所，或是要女同事來女廁陪同他離開，2、3年來去女廁10多次。由於陳是執行長，在公司中具有一定分量，女同事為了生計百般隱忍，最終身心受創，遲至上月中旬才向台北市勞工局提出職場霸凌申訴，弄得女同事人心惶惶、身心俱疲。

台北市警方在11月下旬，持搜索票前往陳泰元位於內湖住處搜索，找到他搬回的電腦、沙發椅等物。據悉，陳聲稱自己是公司股東，這些物品本來就歸他所有，他拿回家是用來辦公、查帳；他還稱要同事拿信用卡給他刷，是因為他先前有替公司墊付部分款項。警方表示，陳確實有將公司帳戶中、價值200多萬元虛擬貨幣轉移到自己冷錢包中，警方已查扣該筆資產，同時也凍結相關虛幣帳戶來進一步釐清他有無侵占其他公司資產，並將他依竊盜、侵占、背信、妨害電腦使用等罪嫌送辦。

熟識陳泰元的友人表示，陳過去負面新聞不斷，2016年時曾經駕駛藍寶堅尼跑車在宜蘭一處水田「犁田」。2017年，他與一名羅姓女子交往，事後卻指控羅在2個月用他的黑卡盜刷800多萬元；羅聲稱是陳主動給她卡片，還要她「盡量刷」，羅最終獲不起訴處分。2020年時，陳泰元駕車前往信義區找朋友，卻遭2名黑衣人持白漆潑灑，由於事發位置剛好位於監視器死角，陳泰元認為對方預謀已久，並聲稱自己早在年初時座車就遭人安裝GPS定位器追蹤。

延伸閱讀

影/高國豪3兄弟為女人互打 「二嫂抱嬰」淡定模樣曝

海巡北部分署無人機訓練場啟用 提升海空監偵能力

救不回來！台南湯德章紀念公園男遊民暴斃