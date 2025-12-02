「創業天才」藉口男廁客滿上女廁 被抓包不怕還逼女員工陪上女廁

〔記者王冠仁／台北報導〕因創立17直播聲名大噪，現任量趨科技公司執行長的陳泰元，曾被封「創業天才」，外界看好他是新創產業明日之星，沒想到他被控侵占公司虛擬貨幣，警方上門到他住處搜索、移送法辦，令人不勝唏噓。陳過去就有不少負面新聞，但這次陳的女同事也出面投訴，陳曾經藉口男廁「客滿」，在公司女廁待了20多分鐘，就算被發現也不怕，事後還變本加厲要女同事陪他上女廁，弄得女同事人心惶惶、身心俱疲。

這名女同事指控，量趨科技公司位在台北市信義區某商辦大樓，商辦樓層設有男廁與女廁，供設立在該樓層的公司行號共同使用。2022年12月，某次該樓層其他公司的女員工去上廁所時，發現女廁中傳出男性咳嗽聲，嚇得找來其他同事一起察看，並通報大樓管理員，這才發現躲在女廁中的男子就是陳。

陳當時躲進女廁當中，時間長達20幾分，他見東窗事發，假裝沒事聲稱當時因為男廁「客滿」，只好改到女廁上廁所；大樓物業公司擔心他在女廁內「搞鬼」，當天火速派人仔細檢查女廁。

經此一事，陳依然不改其怪異行徑，他擔心再去女廁恐遭其他公司的人舉報，於是要求自家公司女同事陪他進女廁上廁所，或是要女同事來女廁陪同他離開，2、3年來去女廁10多次。由於陳是執行長，在公司中具有一定分量，女同事為了生計，百般隱忍，最終身心受創，遲至上月中旬才向台北市勞工局提出職場霸凌申訴。

熟識陳的友人表示，陳過去負面新聞不斷，像是他在2016年時曾經駕駛藍寶堅尼跑車在宜蘭一處水田「犁田」。2017年，他與一名羅姓女子交往，事後卻指控羅在2個月用他的黑卡盜刷800多萬元；羅聲稱是陳主動給她卡片，還要她「盡量刷」，羅最終獲不起訴處分。

