「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了

被稱為創業天才的陳泰元被爆擅自更改公司帳戶密碼、侵占公款，更以男廁客滿為由躲進女廁。(圖／翻攝自Quantrend Technology, Inc臉書)

被稱為「創業天才」、曾是17直播與柯賓漢數位金融的共同創辦人、現為量趨科技股份公司的大股東陳泰元，被爆出將員工卡刷爆、爆打公司CEO與合夥人、以男廁客滿為由躲進女廁、擅自更改公司虛擬貨幣的3個帳戶與1個和徐因為創辦公司共用的帳戶密碼，直接捲走價值8萬多顆市價200萬餘元的泰達幣，讓徐靖騰氣得直接報警提告。警方獲報後日前前往陳男住家搜索，全案後續也依照背信、侵占、妨害電腦使用與竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，現年35歲的陳泰元過去曾有「天才神人」、「創業天才」之稱，並在高中跳級就讀台大電機系，22歲即取得大電信工程所碩士學位，後續創辦三間公司，其中一間就是與藝人黃立成共同創辦的17直播。不過陳泰元在短短一年內隨即離開17，轉身創立虛擬貨幣交易所Cobinhood，後續卻因經營權糾紛，最終停業收場。不過陳泰元隨後也與徐靖騰合作，創辦「量趨科技股份公司」一度拿下比特幣、以太幣全球合約較易量前三名的驚人成績，未料如今卻傳出陳因離譜行徑與徐撕破臉。

據悉，量趨科技創辦後，陳泰元主要負責技術與市場策略操作面，徐靖騰則負責招攬業務與募資，創辦至今包含員工薪資與營運支出等，全由徐靖騰個人名義借款給公司墊付，迄今至少已墊付1億餘元，同時還得負擔陳泰元的個人生活開銷。

但陳泰元後續卻被控行經脫序離譜，生活開銷從每月2、30萬元，暴增至100萬元以上，並疑似遭受精神疾病所擾，卻拒絕就醫，先是在2023年8月因情緒失控，出手痛打量趨科技戴姓CTO，更因看見寶寶攝影機品牌曾姓董事長認為自己遭到背叛對技術長痛下殺手的新聞後，認定自己也會遭到徐靖騰下手，在徐的家中持家具痛砸徐靖騰，本以為事件落幕，但陳泰元事後於公司因故再次痛毆徐靖騰，讓徐怒報警提告。

然而離譜的還在後面，陳泰元被控其多次以「男廁客滿」為由，躲進女廁被其他員工發現，事發後陳泰元竟仍以同樣藉口，要求女員工帶他進出男廁，遭忍無可忍的員工怒向勞工局提「職場霸凌」申訴。

而陳泰元事後竟還在未經同意的情況下，趁著徐靖騰人在國外，私自擅改屬於公司的3個虛擬貨幣帳戶與1個和徐靖騰共用的虛擬貨幣帳戶密碼，並將帳戶內的8萬顆泰達幣（總價約200萬餘元）轉進自己的冷錢包內，並將公司的家具等物品，還因堅持只喝「巴布農鹼性礦泉水」，將公司剩餘的水全數搬走，讓徐靖騰終於忍無可忍，報警怒告。警方獲報後也在11月19日前往搜索，查扣相關事證後，也依照背信、侵占、竊盜與妨害電腦使用等移送偵辦。

細數陳泰元過往爭議不少，其2018年時曾開著要價千萬元的黃色藍寶堅尼跑車衝進宜蘭礁溪的水田登上媒體版面、2020年時駕車前往信義區找朋友，卻遭2名黑衣人持白漆潑灑，由於事發位置剛好位於監視器死角，陳泰元認為對方預謀已久，並聲稱自己早在年初時座車就遭人安裝GPS定位器追蹤。

