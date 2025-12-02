「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了
被稱為「創業天才」、曾是17直播與柯賓漢數位金融的共同創辦人、現為量趨科技股份公司的大股東陳泰元，被爆出將員工卡刷爆、爆打公司CEO與合夥人、以男廁客滿為由躲進女廁、擅自更改公司虛擬貨幣的3個帳戶與1個和徐因為創辦公司共用的帳戶密碼，直接捲走價值8萬多顆市價200萬餘元的泰達幣，讓徐靖騰氣得直接報警提告。警方獲報後日前前往陳男住家搜索，全案後續也依照背信、侵占、妨害電腦使用與竊盜罪嫌移送偵辦。
據了解，現年35歲的陳泰元過去曾有「天才神人」、「創業天才」之稱，並在高中跳級就讀台大電機系，22歲即取得大電信工程所碩士學位，後續創辦三間公司，其中一間就是與藝人黃立成共同創辦的17直播。不過陳泰元在短短一年內隨即離開17，轉身創立虛擬貨幣交易所Cobinhood，後續卻因經營權糾紛，最終停業收場。不過陳泰元隨後也與徐靖騰合作，創辦「量趨科技股份公司」一度拿下比特幣、以太幣全球合約較易量前三名的驚人成績，未料如今卻傳出陳因離譜行徑與徐撕破臉。
據悉，量趨科技創辦後，陳泰元主要負責技術與市場策略操作面，徐靖騰則負責招攬業務與募資，創辦至今包含員工薪資與營運支出等，全由徐靖騰個人名義借款給公司墊付，迄今至少已墊付1億餘元，同時還得負擔陳泰元的個人生活開銷。
但陳泰元後續卻被控行經脫序離譜，生活開銷從每月2、30萬元，暴增至100萬元以上，並疑似遭受精神疾病所擾，卻拒絕就醫，先是在2023年8月因情緒失控，出手痛打量趨科技戴姓CTO，更因看見寶寶攝影機品牌曾姓董事長認為自己遭到背叛對技術長痛下殺手的新聞後，認定自己也會遭到徐靖騰下手，在徐的家中持家具痛砸徐靖騰，本以為事件落幕，但陳泰元事後於公司因故再次痛毆徐靖騰，讓徐怒報警提告。
然而離譜的還在後面，陳泰元被控其多次以「男廁客滿」為由，躲進女廁被其他員工發現，事發後陳泰元竟仍以同樣藉口，要求女員工帶他進出男廁，遭忍無可忍的員工怒向勞工局提「職場霸凌」申訴。
而陳泰元事後竟還在未經同意的情況下，趁著徐靖騰人在國外，私自擅改屬於公司的3個虛擬貨幣帳戶與1個和徐靖騰共用的虛擬貨幣帳戶密碼，並將帳戶內的8萬顆泰達幣（總價約200萬餘元）轉進自己的冷錢包內，並將公司的家具等物品，還因堅持只喝「巴布農鹼性礦泉水」，將公司剩餘的水全數搬走，讓徐靖騰終於忍無可忍，報警怒告。警方獲報後也在11月19日前往搜索，查扣相關事證後，也依照背信、侵占、竊盜與妨害電腦使用等移送偵辦。
細數陳泰元過往爭議不少，其2018年時曾開著要價千萬元的黃色藍寶堅尼跑車衝進宜蘭礁溪的水田登上媒體版面、2020年時駕車前往信義區找朋友，卻遭2名黑衣人持白漆潑灑，由於事發位置剛好位於監視器死角，陳泰元認為對方預謀已久，並聲稱自己早在年初時座車就遭人安裝GPS定位器追蹤。
看更多 CTWANT 文章
砸4百萬買毛胚屋！開門驚見「陌生人偷家」水電全通 她傻眼：馬桶都裝了
寵女翁婿1／九把刀周亭羽夫妻遛女兒 周爸爸跟在後方緊緊守護
蘇丹紅還魂1／胡椒也染紅！全台最大香料業者8度違規 換名復活繼續賺
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 163
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
「四爺」陳傑憲羨慕「風之孫」又帥又強 網暴動狂喊：先照照鏡子啦！
體育中心／綜合報導外貌神似演員吳奇隆的統一獅明星外野強打「四爺」陳傑憲，近日來到志祺七七的節目《強者我朋友》宣傳新書《突破極限的信念》，暢談棒球路一路走來的心路歷程，並透露自己很羨慕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平和巨人韓籍好手「風之孫」李政厚，直呼他們「又帥又強」，讓許多球迷暴動，狂喊：「四爺你要不要先照照鏡子？頂著一張帥臉說別人帥欸！」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 3
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 72
郭台銘長女出清鴻海持股！鴻海今守220元大關翻紅 分析師這樣看
鴻海（2317）創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲旗下公司出清鴻海持股，總計出脫5180張，預估可套現約11億元，震驚市場。不過，鴻海今日股價表現卻依舊持穩，雖一度翻黑不過卻迅速止穩，最高觸及225元、上漲1.3%。豐銀投顧分析師李世新則指出，5000張的量分散在一個月中，以鴻海的成交量來看影響極小，估計只會對短期造成心理波動，長線幾乎不會有任何的影響，短線多頭的重要防守點為220-222元區間。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 4 小時前 ・ 321
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 17 小時前 ・ 4
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 37
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 7
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 98
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 33
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 45
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 32
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 3 小時前 ・ 1