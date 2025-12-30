創業家數位聚焦轉型精實營運 B2B採購初現成效、布局長期獲利體質

記者李鴻典／台北報導

創業家數位（8477）今（30）日召開法說會，公布2025年前三季財報。受電商市場競爭加劇及價格補貼壓力影響，公司營運面臨短期挑戰，前三季合併營收為3.39億元，毛利為4,576萬元，累計每股虧損為0.62元。不過，隨著營運重心轉向具黏著度與流程穩定性的B2B企業採購服務，轉型已初步展現成效，營運體質正朝向精實化與可持續獲利方向穩健邁進。

創業家數位（8477）今（30）日召開法說會，公布2025年前三季財報。（圖／創業家提供）

創業家指出，轉型的核心策略是主動調整業務結構，逐步降低對高補貼、低毛利的B2C市場依賴，轉而發展具可複製流程的企業採購平台，強化財務結構與經營效率。第二季EPS表現亦較前期改善，反映處分松果購物平台的正面影響。

廣告 廣告

目前B2B企業採購服務已開始導入多家企業客戶，採取「先導入、後持續」模式，建立穩定採購頻率，並協助客戶物料成本平均降低約10%。同時，公司引進AI工具與流程模組化設計，大幅簡化營運流程、降低人力需求，進一步提升平台效能。

創業家數位目前營運聚焦三大主軸：綜合型B2C電商平台「生活市集」、封閉式企業採購平台，以及以通用物料切入的企業與工廠物料零售。公司強調，企業物料零售為進入點，後續由採購平台承接訂單與流程，逐步建立長期合作關係與客戶黏著度。

策略上，創業家積極推動三大方向：精實營運、垂直整合與AI導入。一方面收斂低毛利業務、調整資源配置以控制虧損；另一方面，提出「共同採購中心」概念，整合自有與供應鏈夥伴需求，藉由集中採購達到以量制價效果，並強化供應鏈協同與成本優勢。

展望後續營運，公司表示，短期將持續優化財務結構與資源配置，中期擴大B2B客戶規模與採購頻次，長期則以平台模組化與AI整合為基礎，打造具規模化能力的垂直電商服務平台。創業家強調，儘管短期財報數字尚未全面反映轉型成果，但公司營運體質正穩健重組，未來營運表現可望逐季回溫，奠定長期成長動能。

另，隨著行動支付逐漸成為民眾日常消費的主要工具，回饋機制也從短期促銷誘因，轉變為影響用戶長期使用的重要關鍵，愛金卡公司旗下icash Pay宣布攜手中國信託uniopen聯名卡，於2026年全面升級優惠內容，天天最高可享11%OPENPOINT點數回饋，再搭配既有通路優惠，最高回饋上看16%。

icash Pay攜手中國信託uniopen聯名卡，2026年全面升級天天最高11%回饋。（圖／愛金卡公司提供）

愛金卡公司說明，icash Pay自今年8月uniopen聯名卡上線以來，透過新戶綁卡優惠成功帶動用戶數成長，為延續既有合作成果，icash Pay宣布於自2026年起至6月30日，回饋機制升級為不限新舊戶、全通路適用。凡綁定中國信託uniopen聯名卡，即可享有不限金額筆筆4%OPENPOINT 點數回饋，每一icash Pay用戶每月最高可獲得150點，同時還可疊加統一企業集團通路踩點任務，最高再加碼7%，合計天天最高可享11%回饋。累積點數可於下次消費或生活帳單直接折抵，1點即可折抵1元。

自2026年1月1日起6月30日，icash Pay再推出《icash Pay天天輕鬆賺5%》主題活動，蒐羅康是美、星巴克、美廉社等人氣通路，針對日常消費場景規劃天天不同的主題日，讓用戶可依不同購物需求，選定日期消費，滿額即可享5%OPENPOINT點數回饋，再搭配綁定uniopen聯名卡優惠，最高可達16%點數回饋。

更多三立新聞網報導

台灣大推原號漫遊安心+ 149元享海外旅遊諮詢援助服務

誰說南亞科200是天價！杜金龍看到「這個數字」

修法進度緩慢，關於遺產可以怎麼自救？不寫遺囑寫在筆記本也可以？

不再人擠人！「宅跨年」成主流 新年派對熱賣清單一次看

