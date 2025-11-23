創業家管理學：從創業、成長、轉型，到啟動第二曲線、永續創新的系統知識與實務
企業若掌握數位經濟這個巨浪，也是重要的成長飛輪。企業營運的模式與市場的連結，勢必要擁抱數位科技，進行數位轉型，才有可能在這個新的競爭場域中存活並茁壯。(圖片來源/pexels)
第二曲線：企業轉型的歷程
企業轉型從來不是一個「事件」，它是一段歷程，是一段時間內逐步積累、逐步成熟的改變。企業在發展過程中，某個階段可能起心動念，想嘗試做出改變，但要從嘗試到成熟發展，需要一段時間與實踐來醞釀與磨合。
企業轉型是一種演變、一種結構性的動態歷程，而不是一蹴可幾的單一行動。在企業轉型的討論中，「數位轉型」（Digital Transformation）與「永續轉型」（Sustainability Transformation）皆為近年來產業高度關注的方針及企業競爭力的驅動關鍵。理解其背景與必要性，有助於企業把握時代趨勢，進行主動的策略布局。
推動數位轉型的核心原因，在於數位科技的爆炸性發展，我們來看一個簡單的指標：「網路流量」。根據統計，過去三十年來，全世界網路上的流量成長了超過一億倍。這個數字意味著什麼？若經營一家實體店，努力經營二十年，能從一家拓展到三百家就已是非常傑出的成長；但在數位經濟時代，亞馬遜、Meta等企業的成長是指數型的，它們在短短三十年間，所能觸及的用戶規模與市場占比，遠超過傳統商業模式的可能性。
也因此，企業若掌握數位經濟這個巨浪，也是重要的成長飛輪。企業營運的模式與市場的連結，勢必要擁抱數位科技，進行數位轉型，才有可能在這個新的競爭場域中存活並茁壯。
但同時，我們也不能忽略另一個全球性的轉型壓力：「ESG永續轉型」（ESG分別代表環境〔Environmental〕、社會〔Social〕、治理〔Governance〕），這並不是一種理想主義，而是一種嶄新的經濟模式。從聯合國SDGs的框架到各國企業責任指標的改革，永續發展已成為經濟發展的新準則，企業除了追求成長，也要對社會有善、對環境有責，這樣的轉型就是ESG永續轉型。1968年在歐洲成立的知名政策智庫「羅馬俱樂部」（Club of Rome），便是長期提倡永續系統轉型的先驅者。他們出版的重要著作《成長的極限》（The Limits to Growth），引領著聯合國永續發展政策及世界各國產業永續轉型的思想與行動。
當企業同時進行數位轉型與永續轉型，這種轉型策略稱為「雙軸轉型」（Twin Transition），企業一方面透過數位科技進行營運升級，另一方面也導入永續精神，發展對環境與社會負責的商業模式，有效地整合企業資源與市場需求，正是下一波競爭優勢的核心。
不論是哪一種轉型，有一點是不變的：「轉型絕不是一次性的事件，而是一段動態歷程。」而且真正成功的轉型，從來都不是被動的補救式行為，而是主動掌握市場脈動、及時滿足需求的策略選擇。
如果一家公司直到業績衰退、資源吃緊時才開始轉型，力求延續營運績效，那頂多只能算是「延緩衰退的轉型」，雖然努力維持舊有模式，也許能延後衰退的速度，但本質上依然無法逃離衰退的命運，這種抗衰退策略，就像企業被動補救產品及服務缺口，而缺乏創新轉型作為。
有未來性的轉型，應該是「主動轉型」，在企業仍處於成長階段時，就已經開始布局下一個成長動能，當第一曲線逐漸飽和時，第二曲線已悄然啟動，等待承接未來的市場需求，即便企業跌入低谷，只要願意轉型創新，仍然有機會再次拉起新一波成長。
這就是「第二曲線」的精髓：「創新不是只為了解決當下的問題，更是為了持續創造未來價值。」無論是數位轉型、永續轉型，還是雙軸轉型，本質上都必須具備這樣的開放式思維與動態歷程的視角。
轉型不該是無奈的選擇，而是不斷成長的起點。唯有擁抱成長思維，企業才能真正走向永續的未來。
內容來源：《創業家管理學：從創業、成長、轉型，到啟動第二曲線、永續創新的系統知識與實務》商周出版授權轉載。
