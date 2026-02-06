創業有成回饋社會 榮民林凡瑋捐贈愛心水餃送暖

【記者葉柏成/新北報導】 取之於社會、用之於社會！榮民林凡瑋，退伍前參加輔導會職訓中心辦理之數位網路創意行銷班，精進行銷與數位應用能力；退伍後，結合所學行銷專長與餐飲技術，成功創立食品行並打造自有水餃品牌，穩健經營事業。他感念國軍培育，秉持回饋社會初心，今〈6〉日於農曆年前夕捐贈新北市榮服處自製水餃，將溫暖與祝福送給有需要的榮民（眷）。

《圖說》榮民林凡瑋(右)捐贈春節愛心水餃，林振生處長(左)頒贈感謝狀。〈新北榮服處提供〉

代表受贈的新北榮服處長林振生表示，林凡瑋退伍前參加輔導會職訓中心辦理之數位網路創意行銷班，精進行銷與數位應用能力；退伍後，善用榮服處就業輔導資源，取得中餐丙級技術士證照。結合所學行銷專長與餐飲技術，成功創立食品行並打造自有水餃品牌，穩健經營事業。 今天於農曆年前夕捐贈自製水餃，將溫暖與祝福送給有需要的榮民（眷），以實際行動實踐「取之於社會、用之於社會」的精神。

《圖說》林振生處長(中)聆聽解說，了解製程與作業細節。〈新北榮服處提供〉

林振生於受贈時表達輔導會近年來持續推動各項促進就業輔導措施，鼓勵退除役官兵穩定就業、安心發展；肯定榮民積極投入職業訓練、成功創業，且不忘回饋社會之善行亦展現榮民正向形象與社會責任。

林凡瑋表示，輔導會提供完善的就業輔導資源，貼近退伍官兵實際需求，能有效協助同袍順利轉換跑道、接軌社會，並且持續發揮專長與自身價值，為國家與社會貢獻心力。