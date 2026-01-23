「創業環境轉變」 資金結構與財務認知成為經營關鍵

創業輔導講師王子娘提醒創業者要規劃資金運用結構。（圖／王子娘提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】資金是創業過程中不可或缺的關鍵要素，影響企業能否順利起步，也攸關後續營運穩定度。隨著市場環境變化，創業者在面對經營挑戰時，除了承擔市場競爭壓力，也逐漸必須理解資金結構與制度風險對企業營運所帶來的影響。

在利率波動、銀行授信審查趨於嚴謹的情況下，如何正確認識資金運用與財務規劃，成為不少創業者關注的課題。近年來，市面上陸續出現以創業財務觀念、制度說明為主的相關課程，協助創業者建立基本認知。

其中，「創業輔導講師王子娘」近年於部分創業社群中受到關注，成為部分創業者在學習與交流過程中關注的對象之一。

不同於以資金媒合或核貸效率為訴求的服務模式，王子娘強調課程內容以觀念建立與制度理解為主，並未涉及貸款代辦或核貸承諾，而是透過案例解析與制度說明，引導學員理解資金結構與經營限制，協助其在評估政策資源時，能同步考量企業長期營運的穩定性。

王子娘開設創業財商課程，在創業圈獲得好評。（圖／王子娘提供）

企業資金運用，需回歸整體規劃

多位創業者分享，近年經營風險已逐漸從市場面延伸至財務面。若企業在資金運用上缺乏整體規劃，即使取得外部資源，也可能因結構失衡而增加營運壓力。

王子娘在課程中，主要聚焦政策制度說明與基本財務觀念，協助創業者理解銀行審核流程、制度規範，以及不同資金配置可能帶來的風險。

她指出，政策性貸款雖具制度支持與利率優勢，但相關條文與審核機制相對複雜，若企業主未充分理解制度內容，往往容易在申請過程中產生落差。

課程內容多以說明「銀行如何從制度面評估企業風險」為出發點，協助學員理解企業設立結構、資金用途與財務呈現方式，可能對審核結果產生的影響。

王子娘師生感情融洽，共度生日。（圖／王子娘提供）

資金節奏與風險意識成為關鍵

在實務分享中，王子娘經常提醒創業者，資金運用不宜僅以短期需求作為判斷依據，而應審慎評估資金節奏與長期現金流承受能力。

她認為，部分企業經營困境並非源自資金不足，而是在資金運用時機與結構安排上產生壓力，進而影響後續營運彈性。

部分學員回饋，透過課程內容，能在資金決策前先進行多面向評估，而非僅著眼於短期周轉；也有學員表示，相關教材需反覆理解與實務對照，才能逐步建立長期決策思維。

由於政策制度與金融環境持續調整，部分學員選擇再次進修，以更新相關認知，作為企業不同發展階段的參考依據。

※本文內容為創業經驗與教育觀點分享，不涉及任何金融商品推介，亦不構成投資、借貸或財務建議，實際資金規劃仍應依個別企業狀況審慎評估。

