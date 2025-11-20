創業盛事Slush赫爾辛基登場 台灣青年尋找新創座標

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基20日專電）全球創業盛會Slush 19日於芬蘭赫爾辛基盛大登場，匯聚全球逾1萬3000名參與者、6000家新創，以及涵蓋約新台幣140兆資產管理規模的3500位投資人。台灣青年領袖與專業人士與會，主動尋求國際接軌，並為台灣的創新轉型尋求借鏡。

教育部青年發展署主辦青年百億海外圓夢基金計劃「創世代聯盟」專案，由台灣創新創業青年領袖協會承辦，從169位申請者當中遴選出3位台灣的優秀青年參與本次Slush盛會。

台灣創新創業青年領袖協會理事長朱立恆指出，Slush由非營利組織主辦，活動最初由一群大學生發起，其核心理念在於「不畏失敗」。此精神成功促成政府、學校與企業的跨界支持，帶領芬蘭完成從諾基亞（Nokia）之後的國家科技轉型。他強調，台灣已有半導體的完整產業鏈，在人工智慧時代，台灣若能整合學界與產業界支持，將有機會成為亞洲科技新創的核心。

為期2天的Slush展現強大資金動能與獨特創立精神，以產品經理身分參展的唐文謙觀察，活動首日即有4至5位來自北歐、美國的創業團隊或大型廠商主動邀請合作，尋求將服務擴展至台灣的機會。

謝恩慈以投資人的身分與會，深入觀察歐洲創投與創業家如何有效建立網絡，她認為，歐洲社群在產業生態系培養上的經驗，值得亞洲地區深入學習與參訪。

Slush透過年度盛會與全年線上社群，激勵青年以創業改變世界。台灣學生林昱佑、許維芯等也透過擔任志工，體現「保持好奇心，主動建立交流連結」的大會宗旨，為台灣新創力量開拓國際接軌視野。

Slush盛會不只是創業者的舞台，更是赫爾辛基穩站世界地圖的關鍵標誌。市長薩佐諾夫（Daniel Sazonov）公開表示：「科技與創新對城市成長至關重要，Slush是建立城市品牌活力與魅力的重要夥伴。」都市經濟發展部門也把目標定位於「打造全球最適合新創發展的城市」。

Slush會展期間，住宿平均房價收入預計增加60%，住房率最高預估達98%，證明這股全球熱潮對地方經濟帶來拉抬效益。（編輯：田瑞華）1141120