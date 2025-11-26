創業飲料店全年僅休1天 鄭偉祥轉戰永慶房屋重拾生活、月收達16萬

cnews251126a03

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

大學畢業就創業開飲料店的鄭偉祥，當時每天工時超過10小時，每月到手的利潤與一般上班族薪水差不多，最終因新冠疫情影響加上市場激烈競爭被迫收店。本以為人生得重新開始，卻在轉職加入永慶房屋後迎來轉折。他說，永慶房屋的完善教育訓練資源，加上保障收入、科技系統與彈性休假的加持，幫助他在短時間內快速站穩腳步，入職第一年業績接近500萬元；第二年即使面臨市場降溫、交易量下滑，業績仍累積近600萬元，單月收入最高達16萬元，「以前自己當老闆卻領死薪水，現在收入翻倍，生活也更平衡！」

廣告 廣告

鄭偉祥畢業於朝陽科技大學，大學時在飲料店打工時萌生創業夢想。退伍後，他與朋友合資近百萬元，在新北市新莊區開設自創品牌飲料店，從菜單與杯身設計、原物料管理到排班、進貨，他幾乎全都親力親為。他形容，「那三年幾乎把人生綁在店裡，一個月只休一天。」原以為能靠努力把品牌做大，然而疫情衝擊、店家倒閉潮，連鎖飲料店大量進駐，同個路口竟出現20多家飲料品牌，利潤被壓縮到幾乎只剩打平，他才無奈選擇頂讓。

收掉店面後，他開始思考下一步。恰巧永慶房屋的學長常到店裡消費，國中同學也在永慶房屋任職服務專員，聽他分享職場生活及薪資福利制度、科技系統完善，讓他第一次認真思考轉職，「以前在飲料店的努力只是撐住生活，如果把同樣的拚勁放在沒有天花板的業務工作，也許會更好」。真正促使他行動的，是永慶房屋提供業務新人前12個月每月5萬元保障收入(現為：前12個月每月6萬元收入保障)，對於剛結束創業、最怕沒有收入的他來說，是一劑強心針。

cnews251126a01

永慶資源加持 自律補強專業落差

踏入永慶房屋後，他很快發現房仲與過去創業有不少相似點，同樣需要自律、管理時間、維持客戶關係，只是這份工作有更完善的系統支撐。他坦言剛入行確實有壓力，尤其對板橋區完全陌生，連社區位置、行情、稅費流程都不清楚。但他不願讓客戶問三題，他只能回答出一題，因此白天跟在師父旁實戰學習，晚上則自我進修，把稅費資料、斡旋流程全部研究透徹，更利用下班時間走遍板橋社區，把行情背起來，「既然不熟，就比別人多花時間！」

永慶房屋的「一對一師徒制」讓他成長快速，在踏入房仲業第4個月，成功成交第一間房子，是熱門小坪數的電梯大樓，他在師父的協助下替客戶估到最佳出價，最後順利成交，「那一次成交給了我很大的自信，知道自己真的做得到。」

他說，師父帶人方式扎實，從帶看、拜訪、介紹流程都手把手教。他也靠著大量帶看認識不同分店的學長姐，增加成交機會，「以前向客戶介紹房子只會說『這裡是客廳』，被學長提醒『這樣誰都會講！』，所以我開始學怎麼用專業語言分析物件的採光、動線和特色。」

cnews251126a02

AI 科技工具＋月月晉升 收入直線爬升

永慶的科技工具更是讓他感受最大的差異。每天早上，他會利用「AI特助」整理買方需求，帶看時他一定使用平板，現場打開系統即時配對物件、查看行情給客戶，大幅提升效率與成交率。永慶AI特助能幫助客戶更瞭解市場狀況，提升溝通效率，讓找房、賣屋過程變得更簡單快速。

穩定的耕耘讓他的業績一年比一年亮眼。第一年接近500萬業績讓他年收逼近百萬；第二年遇到市場降溫、政府限貸令等議題，普遍感受市場冷清，但他業績仍累積近600萬元，單月收入最高超過16萬元，並在永慶房屋「超越巔峰」頒獎典禮上獲得新北區新人組第二名。憑著穩定的成交，他透過「月月晉升」制度，一年晉升了十次，光是底薪就加薪了一萬多，「在外面一年要加薪3%~5%都很難，在永慶只要你做得到，公司制度就會挺你！」

永慶薪自由 前 12 個月每月 6 萬收入保障

轉職到永慶房屋後，他的生活也漸漸回到健康軌道。加上今年又推出「月排休最高10天」的制度，讓他每月平均能休8到9天，不再像以前創業時幾乎全年無休。他現在會利用假日開車出遊、陪家人與女友放鬆，「以前是被店綁住，現在是我自己安排工作與生活的節奏！」

對未來，他設定的目標是成為「千萬經紀人員」，並存錢買下自己的房子。他也鼓勵正在考慮轉職的人不要害怕挑戰，特別是在永慶房屋提供「永慶薪自由」招募方案的支持下，業務新人前12個月皆享有每月6萬元的收入保障，可以更加穩健地踏出第一步、沒有後顧之憂。只要把每天的基本功做好，永慶不只讓收入變好、生活變好，甚至有可能把人生帶到完全不同的軌道。

照片來源：鄭偉祥提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

超過4千人齊聚麗寶樂園 永慶加盟竹苗區經管會家庭日邀喜憨兒同樂

2房以下小宅交易佔比全面提升 永慶分析發現購屋族越買越小

【文章轉載請註明出處】