創業12年不放棄 農二代率騰勢攻人用+寵物保健明年拚掛牌

騰勢董事長張智翔(左二_)是農二代出身，創業12年不放棄，率騰勢明年拚進資本市場。(騰勢提供)

在後疫情時代「全民補健康」的趨勢下，本土保健品公司騰勢悄悄站上風口。從人體代謝、睡眠到寵物營養，騰勢跨領域打造達摩本草、PowerHero、御熹堂及毛孩時代等品牌，在人用與寵物保健兩大市場同步布局，預計明年2月中旬前登錄興櫃、年底前挑戰上櫃。

騰勢11月營收達 1.1 億元、改寫單月新高；1～11 月累計營收7.9億元、年增 1.3%。穩健的營收表現，加上大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳、丁丁藥局與富邦金創投等大型藥局、通路的入股，讓騰勢成為本土FMCH（快速消費型健康品）領域的亮眼新兵。

然而，騰勢發展並非一帆順風。董事長張智翔是清大化工系畢業，他笑說，自己不是「富二代」而是「農二代」，老家在台南的他，從小得幫忙家裡種芒果，他努力讀書希望改善家計。2013年他與兩位同學各拿10萬積蓄以果物配創業，做有機水果箱訂閱制配送，卻始終賺不到錢，同伴也陸續離開，他甚至一度思考是否該去台積電上班。

最苦時，張智翔靠家教支撐生活，但仍不放棄地繼續在創業路上探索。2019年他創立第一個保健品牌「達摩本草」，隔年再跨入寵物保健成立「毛孩時代」，逐步奠定今天的多品牌格局。

在市場需求快速成長的背景下，騰勢抓住產業趨勢。全球保健食品市場預估將從2025年的2,034億美元成長至2034年的4,022億美元；據調查，台灣更是平均兩人就有一人一年內購買保健品。騰勢的主力品牌「達摩本草」以東方人體質為核心，推出專利山苦瓜胜肽、92%高濃度魚油、雙向益生菌等產品。今年 7月推出的「穩安健」更成為全台首款拿到衛福部「血糖調節」健字號的苦瓜相關產品，上市後帶動該品類月營收跳增43.6%，並長踞藥局與電商熱銷榜。

張智翔表示，騰勢將以「全通路 × 多品牌 × 數據驅動」持續擴張，包括 CRM 分級、AI推薦與O2O整合等工具，提升回購與會員黏著度。未來人用與寵物保健將同步深耕，目標成為亞太區多元化的快速消費型健康品集團。

