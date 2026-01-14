創歷任市長新高 中市污水接管突破32萬戶
▲污水用戶接管施工。
台中市水利局持續推動「看不見的良心建設」，加速污水下水道用戶接管，總接管戶數截至114年11月底已突破32萬戶！市府團隊將持續提升市民居住品質並改善環境衛生，落實市長盧秀燕打造幸福宜居的城市願景。
水利局表示，台中市污水下水道用戶接管成果持續攀升，統計108年至114年11月底，新增接管戶數達14萬7,669戶，年平均新增超過2萬戶，污水處理率成長幅度達26.66%，為六都第1。目前全市總接管戶數已達32萬930戶，預估到116年可累計達35萬戶，年均接管戶數將創歷任市長新高。
水利局長范世億指出，市府「污水用戶接管倍增計畫」，優先於福田、水湳、文山等人口密集區推動分支管網及接管工程，同步擴及原縣區包括豐原、大里、太平及台中港特定區，縮短城鄉差距。另為守護大台中地區飲用水水源水質，市府已於114年啟用谷關水資源回收中心，完成大甲溪水源保護區整治的最後一塊拼圖；同時，內政部於114年10月21日核定烏日水資源回收中心興建計畫，市府則完成地價款撥付，為後續工程推動奠定基礎。
水利局說明，市府持續優化用戶接管補助措施，包括地面層既有化糞池廢除補助每套上限2萬元、貸款手續費補助最高5,000元、中低收入戶及低收入戶最高補助15萬元，並調升地下層化糞池廢除補助至6.5萬至15萬元，相關補助金額同樣創歷任市長新高；同時媒合元大、玉山及台中商銀等金融機構推出全國首創接管融資專案，減緩民眾資金負擔。
其他人也在看
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 5
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
冷氣團中場休息！下波「強冷空氣南下」時間曝 專家：溫差大震盪
冷氣團的中場休息週！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這週全台都受到乾冷空氣控制，日夜溫差相當劇烈，天氣型態可維持至週末，「下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
快訊／今入夜急凍！7縣市低溫特報 跌破10度冷到明早
日夜溫差大！中央氣象署今（13）日10時42分發布低溫特報，指出今晚至明（14）日上午受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨低溫7.3度！白天高溫飆至27度 又有新一波「強冷空氣」這天到
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象署清晨針對8縣市發布低溫特報，提醒清晨至上午北部、花蓮及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象署指出，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。此外，氣象專家透露，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝
留意乾冷溫差！今（13）日中央氣象署預報，冷氣團配合輻射冷卻影響天氣，明（14）日清晨西半部、宜蘭可能出現9至14度低溫，週四（15日）冷氣團雖減弱，但輻射冷卻影響仍在。另外，目前菲律賓外海有熱帶系統，預計最快週五（16日）增強為熱帶低壓或颱風，雖然侵台機率很低，但不排除帶來一些水氣，讓基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握最後好天氣！強烈冷氣團來襲 1/21起「轉濕冷」
下一波強烈冷空氣即將在下周報到！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周三至下周五將是冷空氣影響最明顯的時段，強度至少達大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，提醒民眾應提早預作好禦寒準備。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！今起連3天「暖如春」 專家揭下波降溫時間
[Newtalk新聞] 最近終於擺脫連續低溫，各地天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮指出，16日之前都會是類似的天氣；但17至19日起東半部水氣將會增多轉濕冷；20日起會再有另一波強冷空氣南下將再度降溫。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16日成颱機率高達7成，不過實際對台影響仍需觀察。 氣象專家吳德榮指出，明日至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大；17至19日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，19日大台北亦轉有局部短暫雨的機率； 20至22日有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。 另外，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、16日成颱的機率調高至70％，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。根據歷史資料，1月未曾有颱風侵台過，因此是否影響台灣，仍需持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導8縣市低溫特報、新竹關西鎮7.3度! 北部宜蘭下探10度、西部溫差大1月還有颱風？下週「熱帶擾動」新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨氣溫達標強烈冷氣團！鄭明典揪不尋常1事：實在不太通
今（13）日大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度。前氣象局長鄭明典也表示「鎖定氣溫的話，早上是強烈大陸冷氣團達標」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
把握本週回暖好天氣！下週又有冷空氣 專家曝「3特徵」：有升級至寒流的潛力
氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。氣象專家林得恩指出，下週二起，新的一波強冷空氣又將南下，「有昇級至寒流的潛力」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發表留言
氣象署再發低溫特報 三縣市今晚到明天氣溫不到10度
氣象署在今（14）天10:32發布低溫特報指出，輻射冷卻影響，早晚偏冷，今(14日)晚至明(15日)上午桃園至苗栗有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
溫差大！西半部、宜蘭清晨探9度白天回暖 下週二冷空氣南下挑戰寒流等級
今（14）日受輻射冷卻效應影響，…民報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
武陵農場涼亭結厚霜 陽光照射飄白煙如仙境
台中市 / 綜合報導 台中武陵農場清晨受到輻射冷卻影響，早上7點多氣溫只有零下1.2度，草地還有屋頂都結了厚厚冰霜，8點多太陽出來，陽光照射下，結霜的草地和涼亭屋頂開始冒白煙，搭配周圍大樹環繞，宛如仙境。太陽公公出來了，陽光灑下來，武陵農場這座望溪亭，竟然冒煙了，望溪亭是一座木頭涼亭，人字型的兩側斜屋頂，在陽光照射下狂噴白煙，白煙不斷往天空上竄，像極了冬天街邊的包子店，蒸好的蒸籠，不停噴出溫暖白煙，旁邊的草地，也是白煙繚繞一直往上飄，遠遠看，周圍樹木環繞加上白煙不斷冒出，涼亭加草地，宛如人間仙境。武陵農場副場長常方麒說：「武陵農場因為清晨低溫結霜，太陽出來以後，這些霜化為水氣。」武陵農場清晨因為輻射冷卻，早上7點氣溫是零下1.2度，超級冷，汽車的擋風玻璃都結了一層厚厚的冰霜，接著太陽慢慢升起，越過山頭，照射在農場上，這些冰霜開始融化蒸發。台中氣象站主任吳佳蓉說：「屋頂因為冷卻的話，它上面如果有結霜或是有水氣，太陽上升溫度提高之後，它就會有蒸發，或從霜昇華成水蒸氣的現象，就會產生白色的煙霧。」涼亭屋頂和草地也有結霜，被太陽光一照，冰霜化成水再變成水蒸氣，成了這幅夢幻美景，農場說，從8點多太陽一大就開始冒煙，持續到9點多，短暫的限時限量美景，讓人難忘。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「1號颱風」生成機率提高 下一波強冷空氣1/20報到
今（13日）大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷。氣象專家吳德榮表示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、下週五成颱的機率調高至70%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全球最活躍火山之一夏威夷幾勞亞火山噴發壯觀 熔岩衝460公尺高空
全球最活躍火山之一的美國夏威夷州幾勞亞火山近日噴發，燦爛的熔岩衝上460公尺以上的高空，煙霧與氣體形成的羽狀雲柱升至6000公尺高度，景象壯觀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 4
國家級警報狂響！7縣市低溫特報 冷到明天
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署今（13）日上午10時42分針對7縣市發布「低溫特報」，並指出受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日晚至明（14日）上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
溫差大！新竹今晨僅５度「中南部恐飆28度」 颱風最快「這時候」生成
氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。另外，熱帶性低氣壓TD01在今天凌晨生成。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 3