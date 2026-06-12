創歷史新高！中信金配發2.5元股利 董座顏文隆：啟動留才計畫

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財經中心／師瑞德報導

中信金今召開股東會，通過發放2.5元現金股利，創歷史新高。今年適逢創立60週年，金控展現經營韌性，前五月獲利年增41% 寫下同期新猷。面對 IFRS17 財報變化，經營層承諾將透過每季公告 OCI 獲利以確保資訊透明，並維持約六成配息水準，朝亞洲領先金融機構目標邁進。（圖／中信金提供）

中國信託金控今日（12日）舉行股東常會，在集團創立60週年之際，經營團隊繳出一份亮眼成績單。會中正式通過配發普通股現金股利2.5元，刷新歷史新高，展現穩健的獲利實力與配息承諾。總經理高麗雪更同步揭露最新績效，中信金今年前五月稅後純益達348億元，年增率高達 41%，以歷史同期的極佳表現，為集團的一甲子慶典增添光彩。

獲利三連霸的關鍵 集團資源整合與韌性經營

回顧2025年的政經局勢，全球市場動盪不安。中信金控董事長顏文隆在致詞時感性表示，過去一年國際地緣政治風險升溫，加上美中貿易科技競爭與關稅變數，金融環境面臨前所未有的挑戰。然而，在這樣複雜多變的情勢下，中信金透過集團資源的深度整合，展現了卓越的經營韌性。

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中信金2025年稅後純益達806億元，不僅較前一年度成長12%，更締造連續三年獲利創新高的紀錄，普通股淨值報酬率（ROE）達16.88%，每股盈餘（EPS）4.08元，穩居金融業領先群。顏文隆強調，這份成果歸功於全體股東長期的信任與託付，也標誌著中國信託已穩步邁向「台灣第一、亞洲領先」的戰略目標。

因應新會計制度 OCI 獲利透明化與穩定配息

針對股東最為關切的股利政策，特別是今年適用 IFRS17 新會計準則後對財報的影響，總經理高麗雪深入說明。由於新制下，部分上市櫃股票投資組合被歸類於 OCI（其他綜合損益），日常月報不會直接顯現該部分已實現獲利，容易造成數據上的誤解。

高麗雪承諾，未來將在每季公告 OCI 已實現獲利情形，確保資訊對市場透明。關於股利穩定性，她重申公司將綜合考量資本適足率、業務發展及現金需求，在過去三年維持約6成配息率的基礎上，致力於維護長期股東權益。

留才計畫啟動 共享經營成果

為了吸引專業人才並增強組織向心力，股東會亦通過發行限制員工權利新股案，預計發行總額不超過5,000萬股。經營層期望透過此項激勵措施，讓員工與公司共享盈餘成果，達成留任關鍵人才的目標。對此，高麗雪進一步補充，新股稀釋率極低，對每股獲利影響微乎其微，將成為未來業務發展的穩定動力。

步入60週年里程碑，中信金控不僅是在回顧歷史榮耀，更是肩負下一個 60年的新責任。顏文隆展望未來，強調將持續深耕「We are family」的品牌精神，落實永續發展策略，在變動激烈的全球金融市場中，持續為客戶、員工與股東創造更長遠的價值。

中信金今召開股東會，通過發放2.5元現金股利，創歷史新高。今年適逢創立60週年，金控展現經營韌性，前五月獲利年增41% 寫下同期新猷。面對 IFRS17 財報變化，經營層承諾將透過每季公告 OCI 獲利以確保資訊透明，並維持約六成配息水準，朝亞洲領先金融機構目標邁進。（圖／中信金提供）

中信金今召開股東會，通過發放2.5元現金股利，創歷史新高。今年適逢創立60週年，金控展現經營韌性，前五月獲利年增41% 寫下同期新猷。面對 IFRS17 財報變化，經營層承諾將透過每季公告 OCI 獲利以確保資訊透明，並維持約六成配息水準，朝亞洲領先金融機構目標邁進。（圖／中信金提供）

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