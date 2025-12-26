創歷史最貴！ 輝達砸200億美元買AI新創Groq技術？

【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）砸200億美元現金，進行其史上最大規模的資產與技術交易，取得 AI 新創 Groq 的部分資產，並以非獨家技術授權方式取得其推論晶片相關技術，同時延攬 Groq 創辦人、前 Google TPU 關鍵工程師 Jonathan Ross 等多名核心高層加入。輝達強調，這並非全面收購 Groq，而是引進人才與智慧財產。

（圖／達志影像）

創投機構 Disruptive 9月領投 Groq 最新一輪融資。執行長 Alex Davis 向外證實，並透露雙方洽談時間相當短。Groq 才於今年 9 月以約 69 億美元估值完成 7.5 億美元融資，投資人包括黑石、Neuberger Berman，以及三星、思科等企業。Groq 也表示，此次交易完成後公司將持續以獨立身分營運，由原財務長 Simon Edwards 接任執行長，雲端服務 GroqCloud 不在交易範圍內。



輝達執行長黃仁勳在致員工信中指出，未來將把 Groq 的低延遲處理器整合進 NVIDIA AI 工廠架構，強化即時與 AI 推論工作負載能力。他再次強調，輝達並未收購 Groq 整家公司，而是透過非獨家授權與人才加入，擴大技術應用規模。



市場分析認為，此次採取「技術授權加人才引進」而非直接併購的模式，反映科技巨頭在全球反壟斷監管趨嚴下，刻意降低監管風險的交易策略。Groq 主攻 AI 推論晶片，其 LPU 被視為能在能耗與延遲表現上挑戰輝達與 AMD，也凸顯輝達在 AI 推論市場競爭升溫下，持續鞏固生態系的布局方向。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

黃鐙輝床戰蔡淑臻苦惱「沒起來」！9歲童星葉子綺急摀住雙耳

過了近40年魅力依舊！《終極戰士：殺戮星球》登全美首週票房冠軍