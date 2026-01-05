創歷史紀錄！東京豐洲市場黑鮪魚拍賣「成交價破億」 競標得主身分曝

2026年1月5日，東京豐洲市場黑鮪魚拍賣，成交價破1億元台幣，幾乎年年得標的「鮪魚大王」木村清開心受訪。美聯社



據日本媒體今天（1/5）報導，今天在東京豐洲市場，舉行新年首次鮪魚競標，一條破2百公斤的黑鮪魚，以破1億元台幣的價值成交，創下歷史紀錄，競標得主為東京築地一家連鎖壽司店「壽司三昧」，公司社長木村清又被封為「鮪魚大王」，幾乎年年得標。

2026年1月5日，東京的豐洲市場舉行新年例行活動「初競」，現場擺滿了各地港口運來的鮪魚。美聯社

據NHK報導，今天一早在東京的豐洲市場，舉行新年例行活動「初競」（初次競標），在批發市場內，擺滿了日本與世界各地港口運來的鮪魚。

2026年1月5日，東京的豐洲市場舉行新年例行活動「初競」，現場擺滿了各地港口運來的鮪魚。美聯社

活動一開始，由批發業者代表致詞：「希望能展現東京、日本，甚至全世界鮪魚的力量，讓水產業更加興盛。」

廣告 廣告

2026年1月5日，東京的豐洲市場舉行新年例行活動「初競」，現場擺滿了各地港口運來的鮪魚。美聯社

清晨5時，現場響起鐘聲，競標正式開跑，在主持人賣力的喊叫下，現場氣氛沸騰，一條條巨大的鮪魚被競標成功。

2026年1月5日，東京的豐洲市場舉行鮪魚拍賣，現場氣氛沸騰。美聯社

今年創下的最高成交價，是來自青森縣大間町的一條巨型黑鮪魚，重達243公斤，以5億1030萬日圓（約1億2百萬元台幣）成交。

2026年1月5日，東京的豐洲市場舉行鮪魚拍賣，現場氣氛沸騰。美聯社

據悉，這是1999年有紀錄以來，創下的最高成交價紀錄，過去最高紀錄為2019年的3億3360萬日圓。

今年以天價標下這條黑鮪魚的商家，是東京築地一家連鎖壽司店「壽司三昧」，公司社長木村清受訪表示：「一看到這條鮪魚，就忍不住想買下來，金額確實有點驚人，但希望有更多人能吃到這條象徵好兆頭的鮪魚，變得活力滿滿。」

2026年1月5日，外型漂亮的黑鮪魚，被運回東京築地的連鎖壽司店「壽司三昧」。美聯社

東京魚市場的最高價鮪魚，幾乎年年由木村清得標，他又被封為「鮪魚大王」，也是餐飲集團喜代村的社長，每年新年時節的鮪魚競標活動，木村清都成為媒體焦點。

2026年1月5日，外型漂亮的黑鮪魚，被運回東京築地的連鎖壽司店「壽司三昧」。美聯社

這條油脂分布均勻、外型漂亮的黑鮪魚，最後由8名男子合力拖到推車上，送回築地的店內。

更多太報報導

李習會有望解除「限韓令」？ 韓幕僚長認：還需一段時間

挺武統學者李毅「搧自己耳光」大讚馬杜洛被捕 稱「沒有毛澤東思想武裝」致政權潰敗

鐵娘子日常！高市早苗自揭搬家、公務、顧夫一肩扛 台日網友全圈粉