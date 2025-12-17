創歷年新高！共機今年「3570架次」擾台

即時中心／温芸萱報導

國安局長蔡明彥今（17）日赴立法院報告指出，中共今年侵擾台海與周邊空域、海域行動創新高，截至12月15日，軍機逾3570架次、聯合戰備警巡39次。中共海警船幾乎每月侵入金門限制水域，並不定期干擾東沙海域，還刻意混淆台海管轄權說法。共軍同時在西太平洋、南海與美日及多國形成對峙，美國與盟友強化聯巡、聯演嚇阻。蔡明彥強調，台海、東海與南海安全已高度連動，台海和平穩定受到國際高度關注。

國安局長蔡明彥今日赴立法院報告並備質詢，提出「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專題報告，揭示中共近年持續加大對台與周邊區域的軍事與灰色地帶施壓，區域安全情勢明顯升溫。

蔡明彥指出，今年截至12月15日，中共各型軍機侵入我周邊空域已超過3,570架次，創下歷年新高，較去年3,070架次明顯增加；同時，並協同共軍艦船執行39次「聯合戰備警巡」，主要目的在於測試我方預警與應處模式，並檢驗其對台海戰場的經營能力。

在海上灰色地帶行動方面，中共海警船幾乎每月4度侵入金門限制水域編隊巡航，今年僅10月未實施，2月起更不定期侵擾東沙限制水域。中共公務船在台海中線航行，執行所謂「執法與搜救演練」，福建海事局卻對外宣稱演練範圍涵蓋「台灣灘」，刻意混淆海域位置，藉此操作對台海的所謂「管轄權」。

中共公務船在台海中線航行，執行所謂「執法與搜救演練」，福建海事局卻對外宣稱演練範圍涵蓋「台灣灘」。（圖／國安局提供）

同時，蔡明彥也提到，共軍海空行動同時升高美日警戒。今年5、6月，共軍首度在西太平洋進行雙航艦航訓，「山東號」艦載殲-15戰機一度危險逼近日本P-3C反潛機；12月，「遼寧號」艦載殲-15更在沖繩東南方空域，兩度以雷達鎖定日本F-15戰機。此外，中共2架轟-6K與俄羅斯2架Tu-95轟炸機實施聯合巡航，侵入南韓、日本防空識別區，並抵近日本四國以南空域。

面對中俄軍事擴張，美國與盟友加強嚇阻作為。12月，美軍派遣B-52戰略轟炸機，協同日本F-35、F-15戰機於日本海聯合巡航；美國「華盛頓號」航艦編隊也與日本「秋月號」護衛艦在日本東部海域實施聯訓。美日防長，更公開譴責中共蓄意破壞區域穩定。

南海方面，中共灰色地帶擴張亦引發高度緊張。10月以來，中共海警船多次以水砲攻擊或驅離菲律賓公務船、漁船，甚至對巡邏機發射照明彈，造成人員受傷與船隻受損。美、日、韓等國已協助南海國家強化「海域感知」能力，並透過多國聯演提升危機應處與海戰能力。

最後，蔡明彥強調，印太安全高度連動，中共以海空武力擴權，已使東海、台海與南海情勢緊密串連。美國新版《國家安全戰略》將印太列為全球競爭優先戰區，並以第一島鏈為「拒止型防禦」重點。今年以來，美、日及歐洲多國與多邊機制反覆重申台海和平穩定的重要性，顯示台海安全已是國際高度關注的核心議題。

