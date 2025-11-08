創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護
即時中心／黃于庭、李美妍報導
總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」，他表示，政府為了打造「健康台灣」，明（2026）年度健保總額將達到9,883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高，期盼與醫界攜手合作，讓國人更健康、國家更強。
賴清德提到，因為醫界與大家的共同努力，國人平均餘命增長至約80歲左右，可是不健康年數也約有8年之久，這代表人民一生當中，平均有10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，這是非常可惜的事情。
因此，總統府成立「健康台灣推動委員會」，邀集醫界與社會各界共同參與，也感謝醫界的響應。另為了要讓健保永續發展，賴清德指出，今 （2025）年健保總額預算核定約9,286億元，較去（2024）年增加531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率超過8%。
總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
賴清德說明，明年度健保總額將達到9,883億元，且由政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高。而主要目的有3個，要讓醫療機構有足夠資源，更新設備，精進技術，能提升醫療品質；另也協助員工加薪、降低醫療人力流動；並於進行醫療給付時更有彈性。
護理人員及其他醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因仍與待遇有關。賴清德表示，政府已率先為公立醫療機構員工加薪，第一階段是調高醫療人員的「專業加給」，將醫界各職級之專業加給拉高到與一般公務人員相同，約可增加 近 5% 薪資；今年軍公教再加薪3%，合計公立醫療機構員工加薪幅度約近8%，用意就是希望穩定醫療人力、降低流動性。
總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
此外，也盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題。例如未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度。期許達到提高醫療服務品質、留住人才，嘉惠民眾的健康福祉。
賴清德進一步指出，我國首次推動「健康台灣深耕計畫」，規劃5年合計約投入489億元。無論是醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所、醫師公會、各學會，不論位於都會或偏鄉，都可能遇到特殊疾病或棘手個案，如果沒有系統性研究與專案支持，問題可能長期得不到妥善解決。
總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
因此，「健康台灣深耕計畫」將開放上述單位提出計畫申請，以解決在第一線面臨、但無法僅靠健保給付處理的問題，政府以額外經費支持。此外，該計畫聚焦4大面向，亦即培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療，及醫療永續與社會責任。目前第一階段計畫多已核定，未來將持續推動與落實，讓醫界有更大的空間發揮專業，也讓民眾真正受惠。
在眾多疾病之中，政府特別鎖定癌症提出一系列政策，賴清德提到，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，篩檢經費從去年28億元，今年提高至68億元，期盼達到早期篩檢、早期發現、早期治療的目標。
總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。（圖／取自Flickr；作者總統府）
除傳統篩檢方式外，自今年起健保也納入次世代基因定序檢測（NGS），針對11種癌症提供基因檢測。截至10月，篩檢人次已超過400萬人次，顯示經費增加確實發揮作用，有助於早期發現、早期介入。
篩檢之後若確診癌症，政府也檢討各癌別治療流程與成效；此外也推動「癌症新藥基金」，特別協助需要新藥、但經濟較困難的病人，以縮小治療落差，希望在2030年前，將癌症標準化死亡率降低1/3。
最後，賴清德強調，身為醫界的一份子，有機會擔任總統深知責任重大，希望獲得醫界支持與協助，一同為民眾健康打拚，讓國人更健康、國家更強，讓世界更加擁抱台灣。
原文出處：快新聞／創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護
更多民視新聞報導
蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持
有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運
其他人也在看
《追夢事務所》開張！賴清德親訪街舞青年 樂擺B-Boy姿勢：舞我跳不來
總統賴清德的YouTube頻道今（7）日推出新單元《追夢事務所》，以「青年百億海外圓夢基金計畫」的參與學子為互動主角，首集賴清德前往街舞教室，拜訪兩位赴韓國追夢的青年，接受世界級舞團的訓練，用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限。當天賴清德褪去西裝打扮，以白襯衫與牛仔褲造型現身，初體驗當起一日評審，甚至應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作，還開玩笑地說「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，現場唱起中國紅色歌曲安息歌，還有人高喊兩岸一家親，尤其追思的對象，還包括共諜吳石，更讓外界質疑她是為統戰活動背書。鄭麗文澄清，她要紀念政治受難者，跟吳石是間諜不同。民進黨立委諷刺，蔣介石若地下有知，恐怕會哭出來。國民黨主席鄭麗文，一一向政治受難互助成員鞠躬握手，一度眼眶泛紅，旁邊還有人高喊這句話。民眾：「鄭麗文主席加油，兩岸一家親，我們都是中國人。」鄭麗文出席50年代白色恐怖秋祭追思大會，現場不僅高唱中國紅色歌曲安息歌，司儀宣讀祭文還提到實現兩岸統一，統戰意味相當濃。而追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。面對外界質疑配合中共統戰，和國民黨史觀背道而馳。鄭麗文受訪再改口稱，吳石跟白色恐怖政治受難者不一樣。國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，讓外界質疑她是為統戰活動背書。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「吳石先生他是懷有任務的，情報工作者是做間諜工作的，所以跟我們所認知的，政治思想的政治犯，是有所不同的。」立委（民）林楚茵：「嘴巴說不要，但身體很誠實，還是去祭拜了吳石，我們都知道吳石這個共諜，如果當時他成功的話，中華民國就不存在，而中國國民黨也就消失了，只能說如果蔣介石地下有知，想著想著也會大哭出來。」民進黨立委點名，吳石當時被蔣介石槍斃，就是最好證明，主辦單位竟然還把共諜吳石列為"犧牲烈士"。國共之間的敏感議題，鄭麗文似乎把白色恐怖的歷史悲劇，當成兩岸和解的工具？國民黨主席鄭麗文：「會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果，但是這並不代表，因為我們的主張不一樣，我們就要兵刃相見。」鄭麗文追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。（圖／民視新聞）立委（民）陳培瑜：「所有熟悉台灣民主自由，發展歷史的人應該都知道，反共一直是中國國民黨的主張，但很可惜鄭麗文不但忘記了，國民黨的黨綱，也忘記了台灣過去這段歷史，對於現在的鄭麗文來說，她心裡面有的，可能只有共產黨的黨綱。」被轟打著追求兩岸和平的名號，實際上合理化中國共產黨的滲透，鄭麗文言行一再被檢驗！原文出處：鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 15 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
【民眾新聞葉柏成台北報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今〈8〉日在台大校友會館舉行 […]民眾日報 ・ 18 小時前
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 21 小時前
賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（1） (圖)
總統賴清德（前右）8日上午在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週—台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，準備步入會場。中央社 ・ 23 小時前
「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。太報 ・ 23 小時前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
桃園市 / 綜合報導 台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業者也擔心接駁車班次不多影響遊客觀光意願。對此，台鐵表示停駛期間99天，估影響約3萬人次，沿線主要景點，包含十分、平溪等仍可透過公路接駁車前往。 在天燈上寫下願望，雙手一放，天燈飛上空中照亮夜空，在平溪放天燈吸引國內外遊客慕名體驗，有不少遊客甚至專程搭火車旅遊，但近期受暴雨影響....。 台鐵平溪線受到強降雨影響，造成邊坡滑動，軌道底部幾乎被掏空，樹木和電線桿也東倒西外，擋土牆也有位移的狀況，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛。遊客說：「如果是老人家或是小朋友要來玩，可能不方便喔。」十分老街業者說：「火車沒有走，遊客就比較少，生意比較沒那麼好。」不少民眾直言，旅遊計畫因交通受到影響，因為平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古嶺腳等站，折返行駛。十分老街業者說：「影響確實是滿大的，因為畢竟我們還是會有很多人都是會坐火車上來，坐火車的話畢竟我們一天每個小時都有一班，所以這樣子就差很多了，接駁車沒有開到那麼晚，所以散客也是會很早就離開十分了。」業者擔心，人潮少了錢潮也進不來，因為目前規劃的接駁車，一天只有5個班次，而台鐵預估，停駛期間99天約影響約3萬人次，車站，針對民眾擔憂，台鐵表示，為了確保行車安全改採公路接駁，沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，安全第一。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
賴總統：政府會全力防疫 請用行動一起支持台灣豬
（中央社記者溫貴香台北8日電）市場恢復供應溫體豬肉，總統賴清德今天表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。中央社 ・ 20 小時前
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席由統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於活動紀念的包括被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石，讓鄭麗文挨轟敵我不分，鄭麗文則出示邀請函稱，收到的邀請資訊並未提及吳石等人。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷指出，邀請函內容滿滿統戰，更寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，還以為是中國國台辦的新聞稿。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別
台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅台視新聞網 ・ 21 小時前
RF-16偵察機全新千里眼 空軍：MS-110偵照莢艙今年起交貨
空軍花費98億元向美國採購的6具新式MS-110型偵照莢艙，國防部戰略規劃司長黃文啓中將透露，目前美方已完成生產，並正在進行測評，預計年底前將開始分批交貨。未來MS-110型偵照莢艙服役後，將可為空軍F-16型戰機提供多重頻譜的先進全天候偵照能力。中天新聞網 ・ 17 小時前
志願役編現比太低成隱患 國防部：多項政策支持 年底可達8成
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更只有...聯合新聞網 ・ 15 小時前
豬肉解禁 賴清德籲一起繼續支持台灣豬
全台肉品市場7日恢復拍賣，市場豬肉攤今（8日）全面正常販售溫體豬，總統賴清德稍早也在臉書發文喊「台灣豬回來了！」他並感謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，「這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」中時新聞網 ・ 18 小時前
志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅...聯合新聞網 ・ 17 小時前
基隆國際移民生活節登場 基警宣導防詐與多元共融
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府11月8日於基隆城際轉運站舉辦「2025基隆國際移民生活節」，以「靠岸・ […]民眾日報 ・ 17 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前