創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護

總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」，他表示，政府為了打造「健康台灣」，明（2026）年度健保總額將達到9,883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高，期盼與醫界攜手合作，讓國人更健康、國家更強。

賴清德提到，因為醫界與大家的共同努力，國人平均餘命增長至約80歲左右，可是不健康年數也約有8年之久，這代表人民一生當中，平均有10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，這是非常可惜的事情。

因此，總統府成立「健康台灣推動委員會」，邀集醫界與社會各界共同參與，也感謝醫界的響應。另為了要讓健保永續發展，賴清德指出，今 （2025）年健保總額預算核定約9,286億元，較去（2024）年增加531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率超過8%。

賴清德說明，明年度健保總額將達到9,883億元，且由政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高。而主要目的有3個，要讓醫療機構有足夠資源，更新設備，精進技術，能提升醫療品質；另也協助員工加薪、降低醫療人力流動；並於進行醫療給付時更有彈性。

護理人員及其他醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因仍與待遇有關。賴清德表示，政府已率先為公立醫療機構員工加薪，第一階段是調高醫療人員的「專業加給」，將醫界各職級之專業加給拉高到與一般公務人員相同，約可增加 近 5% 薪資；今年軍公教再加薪3%，合計公立醫療機構員工加薪幅度約近8%，用意就是希望穩定醫療人力、降低流動性。

此外，也盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題。例如未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度。期許達到提高醫療服務品質、留住人才，嘉惠民眾的健康福祉。

賴清德進一步指出，我國首次推動「健康台灣深耕計畫」，規劃5年合計約投入489億元。無論是醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所、醫師公會、各學會，不論位於都會或偏鄉，都可能遇到特殊疾病或棘手個案，如果沒有系統性研究與專案支持，問題可能長期得不到妥善解決。

因此，「健康台灣深耕計畫」將開放上述單位提出計畫申請，以解決在第一線面臨、但無法僅靠健保給付處理的問題，政府以額外經費支持。此外，該計畫聚焦4大面向，亦即培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療，及醫療永續與社會責任。目前第一階段計畫多已核定，未來將持續推動與落實，讓醫界有更大的空間發揮專業，也讓民眾真正受惠。

在眾多疾病之中，政府特別鎖定癌症提出一系列政策，賴清德提到，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，篩檢經費從去年28億元，今年提高至68億元，期盼達到早期篩檢、早期發現、早期治療的目標。

除傳統篩檢方式外，自今年起健保也納入次世代基因定序檢測（NGS），針對11種癌症提供基因檢測。截至10月，篩檢人次已超過400萬人次，顯示經費增加確實發揮作用，有助於早期發現、早期介入。

篩檢之後若確診癌症，政府也檢討各癌別治療流程與成效；此外也推動「癌症新藥基金」，特別協助需要新藥、但經濟較困難的病人，以縮小治療落差，希望在2030年前，將癌症標準化死亡率降低1/3。

最後，賴清德強調，身為醫界的一份子，有機會擔任總統深知責任重大，希望獲得醫界支持與協助，一同為民眾健康打拚，讓國人更健康、國家更強，讓世界更加擁抱台灣。

