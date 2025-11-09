創歷年規模 「2025 TAKAO豐潮」衛武營登場

高雄擁有全國最完整的十六族原住民族豐富文化資產，「二○二五TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節，創歷年規模最大，於衛武營隆重登場，高雄市長陳其邁八日身穿傳統服飾，與立法委員邱議瑩和賴瑞隆，以及市議員高忠德、陳幸富、范織欽與黃文益一同參與盛會，並加入千人圍舞行列，與林信明總頭目、各同鄉會頭目耆老及族人等，隨著音樂節奏手舞足蹈，高呼「TAKAO豐潮」，氣氛熱烈歡騰。(見圖)

高市府原民會今(九)日說明，高雄多元文化魅力匯聚，現場各式攤位琳瑯滿目，陳其邁與族人朋友親切互動，烤山豬、愛玉的美好滋味令人難以抗拒。

陳其邁表示，高雄是一個包容的城市，原住民族是臺灣土地的主人，歡迎大家，也期盼豐潮讓高雄市更美麗，在精彩豐富的原民文化盛會歡樂相聚，共創難忘回憶。

高市府自二○二○年辦理高雄豐潮至今已六屆，本屆活動匯集四十九個社團展演，並規劃「舞都力」樂舞競賽、全國最大原民市集及文化體驗等活動，更推出烤豬派對、原民伴手禮競賽等特色活動，「豐潮之夜」更邀請金曲歌手阿爆、舞炯恩、舞思愛等嘉賓熱力開唱，打造精彩豐富的原民文化盛會。