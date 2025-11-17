創永續未來 旺旺友聯推綠色保險

面對全球永續發展的趨勢，企業責任不僅僅只是追求財務成長，而是更進一步實踐「環境永續」、「社會責任」、「公司治理」三大核心價值。旺旺友聯產險秉持永續經營理念，積極推動ESG行動藍圖，以實際成果展現企業對社會與環境的承諾。

自2024年起，旺旺友聯正式將「永續發展委員會」提升至董事會層級，並由獨立董事擔任召集人，定期檢視ESG目標執行進度。此舉不僅彰顯公司對永續治理的高度重視，也象徵永續已正式納入企業決策核心，成為組織長期策略的重要方針。

旺旺友聯積極響應政府2050淨零排放政策，透過推動節能減碳、資源循環及綠色營運，展現企業的環境責任。其中「無紙化保單」成效顯著，2024年度已有超過60萬張保單選擇電子服務，節省逾300萬張紙張，大幅降低碳排放，而針對需汰換的老舊冷氣、空調系統及燈具，皆改採用較高效能且得以節能減碳的設備。這些努力也使公司2024年的人均用電量與碳排放量呈現顯著下降，正因其在永續經營上的卓越成果與堅定實踐，旺旺友聯榮獲《2025旺旺中時金融服務評鑑大賞》永續類別「金質治理獎」，此殊榮肯定了重視永續成果。未來，旺旺友聯將持續推出綠色商品，致力於讓保險保障成為社會邁向永續的重要承諾。

在社會責任方面，旺旺友聯致力於保障台灣農民的心血，特別是在面對天災不定風險的威脅下，這份初心尤為堅定。公司長期支持棗農之農作物，開發了棗天氣參數保險商品，且近年投保金額大幅成長而榮獲114年農業部所頒發的『ESG永續農業保險貢獻獎』，以表彰其運用保險專業守護土地、支持永續農業發展的卓越貢獻。

為達成企業與社會共榮的長期願景，旺旺友聯不僅僅將永續視為口號，更透過一系列具體且持續性的策略，將其深植於營運核心。永續發展是一條長遠的道路，因此旺旺友聯的中長期目標，預計提升ESG投資比重達總資產配置10％以上，到推動綠色與永續商品保費年成長率達15％。旺旺友聯正從保戶到員工、從農田到城市，全方位發揮永續影響力，以實際行動展現對環境、社會及治理的堅定承諾。（陳瑀倫）