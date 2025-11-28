中央社

創浦桃園新技術中心啟用 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

德商創浦28日宣布，桃園新電漿電源技術中心啟用，將服務台灣、日本、韓國與東南亞客戶。（創浦提供）

中央社記者張建中傳真 114年11月28日

創浦桃園新技術中心啟用 德商創浦28日宣布，桃園新電漿電源技術中心啟用， 將服務台灣、日本、韓國與東南亞客戶。 （創浦提供） 中央社記者張建中傳真 114年11月28日
創浦桃園新技術中心啟用 德商創浦28日宣布，桃園新電漿電源技術中心啟用， 將服務台灣、日本、韓國與東南亞客戶。 （創浦提供） 中央社記者張建中傳真 114年11月28日

