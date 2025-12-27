創破億點擊！樋口愛首登台跨年「這裡開唱」兌現承諾喊話吃夜市美食

記者林汝珊／台北報導

樋口愛首登台跨年。（圖／寬寬整合提供）

破億點擊的日本創作歌手樋口愛，確定登上2026新北八里跨年舞台，消息一出立刻引發粉絲熱議。才在今年6月於台灣舉辦個人專場演唱會留下「一定會再來台灣」的約定，沒想到短短半年後就真的兌現承諾，還直接解鎖「跨年舞台」成就，讓不少歌迷直呼又驚又喜。

談到即將再次與台灣粉絲見面，樋口愛開心表示，能夠一次又一次來到自己很喜歡的地方，見到最喜歡的粉絲們，甚至還能一起跨年，「現在就已經讓我非常期待了」。語氣中藏不住的興奮，也讓人感受到她與台灣之間逐漸累積的深厚情感。

廣告 廣告

首次在台灣參與跨年活動，樋口愛也坦言，這次的跨年對她來說意義相當不同。她笑說，過去的跨年幾乎都是和妹妹兩個人一起辦活動，甚至還會在倒數瞬間上演「吵架情境劇」，讓現場充滿笑聲。這次則是睽違一段時間、甚至幾乎算是第一次在跨年時舉辦正式演唱會，因此希望能將舞台打造成一場「今年總整理」的演出，想把「大家今年真的都很努力了」的心情傳達給觀眾，「如果能成為一場溫柔的演出就好了」。

聊到每次來台灣最期待的行程，樋口愛立刻進入美食模式，直呼喜歡的東西實在太多。從豆花、小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶，到各式水果與細細的麵條，一口氣如數家珍，還笑說「光說就餓了」。她也透露，自己其實還沒有真正坐在夜市攤位吃過飯，因此對夜市美食一直非常在意，希望這次有機會好好體驗。

更多三立新聞網報導

金宇彬暖舉再+1！與申敏兒婚前才捐3億 聖誕悄送禮給200名病童

玄彬罕談3歲兒！超強基因認證 被誇「最漂亮寶寶」他害羞笑了

輪姦酒醉女後照常開唱！前NCT泰一判3年半定讞 法院怒：重大惡行

王ADEN臭臉翻車！黑歷史被挖 聞小S頭髮喊「女人味」她反應曝光

