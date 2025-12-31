創紀錄桃園捷運綠線七台潛盾機同步掘進，張善政市長：力拚一一九年全線通車。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政三十日下午前往八德區，視察桃園捷運綠線八德段潛盾機啟動發進。張善政表示，桃園捷運綠線自前（一一二）年三月在巧克力站（G０三站）啟動八德區第一部潛盾機以來，歷經二年九個月，三十日正式啟動第七部潛盾機鑽掘作業，造就國內單一工程同時有七部潛盾機同步在地底掘進的紀錄，並持續施工至一一六年完成全數隧道，力拚一一九年完成全線通車。

張善政指出，二十九日晚間位於藝文特區的G十一站完成送電點燈，不僅是象徵新站通電，也代表列車將可從高架段進入地下段進行測試，為一一五年底北段通車做好準備，感謝立委及八德區民意代表的支持，以及捷運工程團隊的努力。

廣告 廣告

創紀錄桃園捷運綠線七台潛盾機同步掘進，張善政市長：力拚一一九年全線通車。（新聞處提供）

張善政強調，三十日啟動最後一部潛盾機運作，標誌捷運綠線工程進入關鍵里程碑，也象徵南北段工程同步推進、毫不鬆懈，期許捷運綠線如期通車，為市民提供更便捷的交通環境。

捷工局表示，捷運綠線八德段（GC０二標）全線採地下化設計，隧道總長約十點五二公里，規劃以直徑六點二四公尺的潛盾機進行鑽掘施工，包含上下行線共十條隧道，目前已完成二條隧道貫通，隨著本次第七台潛盾機正式啟動發進，八德地區已全面進入潛盾隧道施工高峰期，市府將持續督促工程品質與施工安全，完善軌道運輸服務。

捷工局進一步說明，八德段潛盾施工最大的挑戰，是堅硬的卵礫石層與大南灣岩層地質，複合地層造成了潛盾機切刃齒的過度磨耗，增加了地底下更換切刃齒的頻率。為了解決地質挑戰，施工團隊替潛盾機換上了專為本區段地層重新設計的全新切刃盤，以最佳狀態投入下一階段的鑽掘工程，施工團隊將全力達成貫通任務，為未來綠線全線通車奠定扎實基礎。