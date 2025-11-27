創紀錄！泰GL劇11女神來台會粉 Engfa、Charlotte率隊撒糖

熱播GL情景喜劇《Unlimited Love無限愛公司》11位主角Engfa、Charlotte、Patcha、Snack、Malin、BaiMint、Khaopoad、Emma、Jinny、Xobam與Mina，將於11月30日下午在臺北科技大學學生活動中心大禮堂舉辦《UNLIMITED LOVE 1ST MUSIC SHOW IN TAIPEI》見面會，創下泰百GL見面會人數最多的紀錄。

泰百GL劇《無限愛公司》11位女神即將來台。（圖/十時工作室 提供）

《Unlimited Love無限愛公司》由泰國MGI與TV Thunder聯手打造，劇中角色在「無限愛公司」從零開始奮鬥，同事間的情感與服務客戶的故事，讓許多身為服務業的粉絲感同身受。飾演公司靈魂人物的Engfa與Charlotte帶領其他9位成員，演繹職場「小人物的大夢想」，跨越虛構與現實的界限。此次見面會，Engfa與Charlotte向粉絲發出邀請：「期待你們當天來『無限愛公司』走走看看，我們是溺愛第一的寵粉公司，全體同仁將準備全新又精采的舞台送給大家！」

Engfa與Charlotte曾於今年4月及5月來台舉辦見面會，當時便感受到粉絲的熱情支持，票券幾乎一票難求。這次11位選美體系出身的女神全員到齊，以「音樂秀」形式演出，舞台設計與企劃將呈現前所未有的創新感，帶來獨特的視覺與聽覺享受。

《UNLIMITED LOVE 1ST MUSIC SHOW IN TAIPEI》票價分為Director VIP區NT$8500、Manager A區NT$7200、Employee B區NT$6200、Trainee C區NT$4200及愛心席NT$2500，即日起於全台7-Eleven門市ibon機台及ibon售票系統（https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39234）熱賣。福利包含不同比例合照、親簽拍立得、親簽海報、HI-TOUCH、HI-BYE等，更多詳情可至「十時工作室」官方IG查詢。

泰百GL劇《無限愛公司》見面會門票熱賣中。（圖/十時工作室 提供）

※UNLIMITED LOVE 1ST MUSIC SHOW IN TAIPEI

＊活動時間：2025/11/30（日）16：30（實際演出時間以現場公告為準）

＊活動地點：臺北科技大學 學生活動中心大禮堂（台北市忠孝東路三段1號）

＊票價區域：Director VIP區NT.8500元 / Manager A區NT.7200元 / Employee B區NT.6200元 / Trainee C區NT.4200元 / 愛心席NT.2500元

＊粉絲福利：合照（共分11：1、11：6、11：12、11：20）、親簽拍立得、親簽海報、HI-TOUTH、HI-BYE、官方海報、典藏小卡、ID小卡

＊售票平台：全台7-Eleven門市ibon機台及ibon售票系統 現正熱賣中

＊購票連結：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39234

《UNLIMITED LOVE 1ST MUSIC SHOW IN TAIPEI》座位與票價圖。（圖/十時工作室 提供）

《UNLIMITED LOVE 1ST MUSIC SHOW IN TAIPEI》福利圖。（圖/十時工作室 提供）

