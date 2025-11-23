創紀錄！淡江二型探空火箭飛行高度超過7公里 驗證新一代航電系統穩定性能
生活中心/綜合報導
淡江大學航空太空工程學系於今（23）日上午6時46分，在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」。火箭燃燒推進時間13秒，到達最高飛行高度時間38秒；最高飛行高度超過7公里，為歷來最高成績。全程依照預定程序順利完成飛行，並順利降落於預定落點範圍內，圓滿完成任務，為淡江大學火箭發展史再添新頁。
航太系11月23日成功發射第4支探空火箭「淡江二型」。（圖／淡江大學提供）
「淡江二型」飛行測試任務團隊成員包含30位學生，以第3支火箭「Polaris」為基礎設計，採用固體推進劑RNX單節火箭，殼體以碳鋼製成，總重52.3公斤，全長2.22公尺，最大直徑13.9公分。火箭平均推力達2,765牛頓，燃燒時間8.5秒，總衝量約26,000牛頓-秒。此次任務主要目標為搭載航電系統測試傳輸功能，並驗證新一代航電系統的穩定與可靠性。
「淡江二型」探空火箭造型。（圖／淡江大學提供）
在兩年系主任任內，完成3支科研探空火箭升空任務的航太系前主任蕭富元說明，「本校歷次火箭所採用的RNX，有別於傳統固態燃料，其性質穩定，非常適合作為校園中人才培育的教學用燃料。」淡江大學經多次以RNX燃料成功試射火箭，已驗證淡江團隊自行研製引擎的穩定性，因此2025年被國家太空中心選定為第一屆「台灣盃火箭競賽」的公版引擎。
團隊成員進行火箭最後檢視與組裝。（圖／淡江大學提供）
該校過去已成功發射3支科研探空火箭：「淡江一型」、「Jessie」與「Polaris」，每次任務都肩負不同的技術驗證目標，逐步累積扎實成果。探空火箭計畫主持人，航太系王怡仁教授回顧，每一支火箭都是團隊能力成長的軌跡。本次「淡江二型」任務聚焦於航電通訊與遙測系統的實際表現。蕭富元補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術的研發，而這些技術均以穩定可靠的航電系統為基礎，本次的成功驗證至關重要。
「淡江二型」探空火箭蓄勢待發。（圖／淡江大學提供）
「淡江二型」發射指揮官、航太系歐陽寬教授強調，火箭研發是一項高度整合的系統工程，仰賴多領域專業的合作。本次「淡江二型」的成功發射，凝聚多位教師的技術指導與「太空科技實驗室」學生的實作成果。航太系洪健君主任表示，該實驗室成立於2017年，致力於固態火箭研究與教育訓練，旨在培育學生掌握火箭研發基礎知識，並透過參與探空火箭任務，將理論轉化為實作經驗。
除了感謝國家太空中心研究案資助之外，洪健君感謝校方的資源支持與業界的熱情贊助，包括台旭環境科技、信邦電子、恒耀國際、翰可國際及穩懋半導體、台灣晉陞太空、威凱自動化、翔隆航太等淡江校友企業的協助，使淡江火箭團隊得以持續精進，邁向下一階段的太空科技發展。
原文出處：創紀錄！淡江二型探空火箭飛行高度超過7公里 驗證新一代航電系統穩定性能
更多民視新聞報導
民調：美國社會分歧擴大 物價與AI成共同憂慮
美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
金馬62／影帝張震跑3間廟得幸運物帶來好運 得獎後最想好好睡個覺
其他人也在看
簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
低頭族頸椎退化與神經受壓 骨科醫師2招穩定頸椎
現代人不論是上班工作還是下班休息時間都離不開3C產品，長時間低頭的姿勢已成為許多人生活日常。花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師陳顥文提醒，長時間低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及部分頸椎的退化性變化很有關聯，陳顥文醫師教民眾兩個簡單且安全的自我訓練，建議低頭族應養成每30分鐘起身活動一次的習慣，即使只是轉轉頭、伸自由時報 ・ 4 小時前
中職／統一獅新賽季洋將不只有新面孔 蘇泰安：一定會有續約的
在2025年賽季統一獅的洋投群在例行賽貢獻38勝，和樂天桃猿並列聯盟最多勝場貢獻的洋投群，在新賽季是否繼續找尋這些老班底？領隊蘇泰安透露有在評估續約，同時也有找尋新洋投。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
中歐專家呼籲加強人工智慧領域務實合作
中國和歐洲的專家21日在巴黎的一場人工智慧論壇上表示，雙方在人工智慧創新、治理和可持續發展方面互補性強，應進一步加強務實合作，為全球人工智慧治理貢獻穩定力量。中時財經即時 ・ 4 小時前
研究：兒少高血壓20年翻倍！不健康飲食與肥胖成主因 家長留意3點助改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】別以為高血壓不會找上兒童與青少年！《衛報》報導，一項跨國研究指出，由於不健康飲食、運動量不足與肥胖率飆升等多重因素，全球兒少年高血壓盛行率在過去20年間幾乎翻倍。專家警告，尚未成年就罹患高血壓的孩子，未來恐終生面臨心血管疾病、腎臟病等嚴重健康威脅。 跨國研究解析兒少高血壓盛行率 留意「高血壓前期」風險！ 上述研究已發表於國際期刊《刺胳針兒童與青少年健康》，分析了來自21國、96項研究、超過40萬名19歲以下兒童與青少年的數據。研究發現，2000年至2020年間，兒少高血壓盛行率從3.2%上升至6.2%，而肥胖是兒少高血壓顯著的相關因子，近19%的肥胖兒童與青少年出現高血壓，相較之下，體重在健康範圍的兒少罹病率不到3%。 研究也顯示，另有8.2%的兒童與青少年處於「高血壓前期」，也就是血壓高於正常，但尚未達到高血壓診斷標準，在青少年較為普遍，約有11.8%，年幼兒童則約為7%。高血壓盛行率隨年齡增加而增加，在14歲族群達到高峰後開始下降，尤其常見於男孩，且患有高血壓前期的兒童和青少年更容易發展成高血壓，因此這段時期的定期檢查非常重要。 兒童肥胖致多重疾病健康醫療網 ・ 4 小時前
「365鹽酥雞」店家神到了！跟風推拜金套餐 網驚呼：台北這樣點要500元
近日一名女網友在發文抱怨，在男友請客下，買了365元的鹽酥雞，卻沒想到被對方念是「拜金女」，貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，也意外讓網友好奇到底是哪間店，如今有好幾家鹽酥雞店跟上時事話題，開始推出「拜金套餐」掀熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。中央社 ・ 2 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 6 小時前
永靖鄉長盃5對5籃球賽開打 10隊130名選手激戰全場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年永靖鄉長盃5對5籃球錦標賽今（22）日在永靖簡易棒球場旁籃球場登場互傳媒 ・ 17 小時前
每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意
在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台鋼雄鷹》台鋼科大進度如預期 預計1月上旬進駐
徐生明少棒賽22日在高雄美濃國中舉行開幕儀式，台鋼雄鷹贊助這項賽事，球團領隊劉東洋出席開幕式，受訪證實台鋼科大訓練基地施工進度如預期，預計1月上旬進駐，雄鷹2026年春訓預定在路竹。TSNA ・ 19 小時前
台股噴一年民眾卻不敢想加薪 六成喊薪水半年內不會動！
國泰金控新聞稿2025年11月「國民經濟信心」調查，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚：國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
《超人》原版漫畫塵封閣樓80年！三兄弟「整理母親遺物才發現」2.8億天價成交
傳奇英雄角色「超人」（Superman）1938年於DC漫畫中的《Action Comics #1》首次登場就爆紅，並在隔年出版了首度完全以超人為主角的獨立漫畫《Superman No.1》，也讓這期漫畫成為漫畫史的重要里程碑之一，即使至今已過去近90年仍風靡不斷。不過，如今有三兄弟發現，自家閣樓中竟藏有一份完整版的《Superman No.1》，甚至拍出2.86億元的高價！鏡報 ・ 23 小時前
配偶頻出軌「對象」成關鍵！兩性專家揪1細節：已經愛上對方
兩性專家欣西亞，常在社群分享兩性議題，近來提及配偶倘若二度外遇，對象的差異則意謂不同情境，如果都是同一個對象，恐怕並非只是玩玩而已，而是已經愛上對方。中時新聞網 ・ 4 小時前
渣夫竟將嬰孩交小三帶 人妻怒求償200萬
新竹陳女發現丈夫張男在孩子出生後就態度轉變，甚至說要離婚，經找徵信社跟蹤，赫然發現丈夫在外面與小三共築愛巢，且更可怕的是小三居然幫忙帶孩子，陳女憤而提告向張男求償100萬元，新竹地院認為張男與小三公然牽手出雙入對，侵害配偶權無誤，判賠15萬元。自由時報 ・ 5 小時前
退休五年級生開「柑仔店」 呈現台灣早期生活樣貌
民視新聞／綜合報導台中南區有一家懷舊的柑仔店，店內蒐集很多台灣早期的商品及黑膠唱片，老闆把多年來蒐藏的古董雜貨，布置成一間很有懷舊風味的雜貨店，到訪的客人，還能獲得熱情解說，有如一間小小博物館。老闆說，是為了讓更多人暸解台灣早期的生活樣貌。民視 ・ 3 小時前
張嘉郡爭藍營提名參選雲林縣長 鄭麗文力挺：大家安啦！
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨籍雲林縣長張麗善，將在明年（2026）任期屆滿，而張麗善的姪女、不分區藍委張嘉郡，昨（22）日則首度鬆口表態要爭取提名選縣長，消息一出受到外界關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（23）日上午出席活動前受訪則希望不但能順利世代接棒，而且棒棒都是最強棒，更說由女人當家，雲林一定會安全，「大家安啦！」。民視 ・ 1 小時前
議員何文海批5局長都是代理中市淪「代理市」 知情人士：不是代理而是保位
民進黨台中市議員何文海日前在議會中質疑台中市有5位局處首長以參事或技監回鍋代理局長，1個人占兩個職缺，阻礙其他人升遷，其歷經5位市長都沒有這種狀況，台中淪為「代理市」；熟悉地方政治運作的政壇人士直言，盧市長的這種作法，不是代理而是保位。台中市民政局長吳世瑋、都發局長李正偉、文化局長陳佳君及農業局代理自由時報 ・ 4 小時前
成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
（中央社記者趙敏雅台北22日電）國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間60秒、射高761公尺，團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。中央社 ・ 1 天前