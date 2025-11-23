創紀錄！鐵達尼號罹難富豪18K金懷錶 拍出7千3百萬高價
一枚隸屬於鐵達尼號罹難乘客遺物的一個18K金懷錶，近日在英國一場拍賣會以約7千3百萬台幣高價成交，創下鐵達尼號相關紀念品拍賣價格最高紀錄。
《英國廣播公司》（BBC）報導，這枚金錶是從富豪史特勞斯（Isidor Straus）遺體上取回，他與妻子艾達（Ida Straus）同為鐵達尼號罹難者之一。這艘從南安普敦開往紐約的豪華郵輪，於1912年4月14日撞上冰山後沉沒，超過1千5百人遇難，是歷史上最知名船難之一。
報導表示，史特勞斯的遺體於事故後數天，於大西洋被尋獲，身上物品包括這枚由丹麥品牌「Jules Jurgensen」製作、刻有其姓名縮寫的金懷錶。懷錶指針停在凌晨2時20分，即鐵達尼號沉入海底的時刻。
拍賣行表示，這只懷錶可能是艾達於1888年送給丈夫的43歲生日禮物，懷錶後來由家族世代保存，直到曾孫肯尼思・史特勞斯（Kenneth Hollister Straus）進行修復後，再次公開亮相。
罹難富豪史特勞斯是巴伐利亞出生的美籍商人，也是紐約梅西百貨（Macy’s）的共同創辦人之一。鐵達尼號沉沒當夜，根據歷史記錄，艾達曾獲安排登上救生艇，卻因不願與丈夫分離而拒絕，而史特勞斯的遺體最終尋獲，但艾達的遺體至今未被發現。
此外，艾達在船上用鐵達尼號信紙寫下並寄出的信件，則拍出10萬英鎊（約410萬台幣）。
