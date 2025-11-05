創紀錄！34歲民主黨候選人曼達尼成紐約最年輕市長 川普說話了

美國民主黨紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）4日贏得紐約市長選舉，成為該市歷史上首位穆斯林與最年輕的市長，美媒分析指，象徵美國民主黨內部新世代力量的崛起。

曼達尼與妻子4日在紐約投票。 （圖/美聯社）

《路透社》報導，這位在烏干達出生的34歲印度裔政治人物，擊敗67歲的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），曼達尼於勝選後表示，「今晚，紐約市選擇了希望，而不是恐懼；選擇了未來，而不是過去。」

根據紐約市選舉委員會統計，這次市長選舉投票率創下1969年以來新高，超過200萬張選票投出。曼達尼提出的主張包括凍結近百萬套公寓租金、推動免費公車政策與擴大公共住房，被視為對城市貧富差距的直接回應。

報導引述分析人士認為，這場選戰不僅是世代與意識形態的對決，也可能為全美民主黨帶來長遠影響，策略專家海伊（Douglas Heye）指出，「曼達尼的勝利顯示，進步派已不再只是邊緣勢力，而是主流民主黨的一部分。」

除紐約市，民主黨也贏得維吉尼亞州、紐澤西州州長選舉，被視為民主黨為2026年期中選舉累積能量。對於共和黨連三輸，美國總統川普（Donald Trump）在社交媒體「真實社交」（Truth Social）發文表示，「川普沒出現在選票上，以及政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的2個原因。」

